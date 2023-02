Mkhitaryan ufficializza addio del compagno: “Sono molto triste”

Il centrocampista armeno ha trattato di tanti temi nella sua intervista per DAZN, fra cui anche quello dell’addio del suo compagno di squadra verso il PSG

Nel corso dell’ultimo episodio ‘1 vs 1’ in onda sulla piattaforma digitale DAZN, il fantasista Henrikh Mkhitaryan ha discusso come ospite d’onore della vittoria dell’Inter contro il Milan in Supercoppa. “Vincere due derby di fila è una sensazione unica, siamo tutti contenti che Milano sia nerazzurra“, ha dichiarato.

Nel corso del suo intervento ha anche detto qualcosa di più in merito al momento di crisi che il gruppo nerazzurro ha vissuto nel recente passato: “Non importa cosa sia successo, quanto cosa si può fare in futuro. Non vi svelerò tutti i segreti, ma posso dirvi che abbiamo avuto tanti confronti nello spogliatoio. Ci siamo parlati e ci siamo messi d’accordo sul voler andare avanti per vincere con questa maglia“, ha poi aggiunto con grande determinazione.

L’attenzione è poi finita sulle piccole speranze di vittoria dello Scudetto che l’Inter conserva in confronto al Napoli, assoluto capolista: “Ci sono ancora diciassette partite da disputare, tutto è possibile. Lotteremo fino alla fine e ci giocheremo le nostre possibilità, poi vedremo dove saremo arrivati“.

Mkhitaryan triste per Skriniar, poi confessa un suo desiderio

In chiave futura, non si è tirato indietro dal mostrare il suo sconforto per l’operazione di acquisto del cartellino di Milan Skriniar da parte del Paris Saint-Germain: “Sono davvero triste per l’accaduto, ma non posso che accettare la sua scelta perché soltanto lui è diretto responsabile delle sue decisioni. Devo soltanto ringraziarlo per i sei mesi giocati finora e per i cinque che restano fino alla fine della stagione. Lui meritava di indossare quella fascia, ma anche senza di essa resterà un giocatore estremamente determinante“, ha dichiarato Mkhitaryan.

A proposito del suo passato nelle vesti di calciatore offensivo, l’ex Roma ha infine aggiunto un dettaglio importante: “Per caratteristiche mi sento ancora un numero dieci. Ogni tanto mi manca perché gioco in un ruolo diverso, in un’impostazione tattica diversa. Ho sempre amato fare la seconda punta, ma non rinnego il mio piacere nell’aiutare la squadra da questa nuova prospettiva. La vittoria resta la soddisfazione più grande e un giorno mi piacerebbe tornare a giocare più avanti“.

Spazio Roma, senti Zazzaroni su TvPlay: “Via Mourinho, via Dybala”

A proposito di Roma, nel corso della odierna trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘ è intervenuto il direttore de ‘Il Corriere dello Sport’, Ivan Zazzaroni.

Il noto giornalista e personaggio tv ha così dichiarato: “Se Mourinho va via dalla capitale, anche Dybala potrebbe seguirlo. Questo è quanto accadrà se il tecnico non dovesse avere chiarimenti da parte della società, sono due mesi che lo scrivo“.