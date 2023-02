Da Mourinho dopo l’Inter: l’operazione è in bilico

Il rebus della fascia destra dell’Inter potrebbe durare fino a fine stagione. Darmian ha scalzato Dumfries che scalpita, mentre Bellanova è relegato nelle retrovie

Tre calciatori per una sola posizione iniziano ad essere tanti, persino per una squadra come l’Inter che è impegnata ancora in tutte le competizioni stagionali. Lo spazio teoricamente dovrebbe esserci per tutti, ma come in ogni squadra ci sono delle gerarchie.

È questo il caso anche della fascia destra della compagine allenata da Simone Inzaghi, che ha di fatto premiato la costanza di rendimento dell’esperto Matteo Darmian, capace di farsi trovare sempre pronto quando chiamato in causa sin dai tempi di Conte. Da qualche tempo l’italiano ha scalzato Denzel Dumfries in vetta alle gerarchie interne della fascia di destra collezionando quasi 1500 minuti complessivi in stagione e la bellezza di sette gare consecutive da titolare in Serie A. Un ruolo quindi consolidato quello dell’ex Torino e Manchester United che offre meno intraprendenza offensiva ma maggiori garanzie tattiche e difensive. Dumfries spinge quindi dalle retrovie per ritagliarsi spazio che in questo momento latita. Post Mondiale l’olandese ha perso il posto e le sue prestazioni sono sensibilmente calate, senza contare le voci di mercato. A completare il terzetto di esterni destri c’è quindi il più giovane Raoul Bellanova, arrivato dal Cagliari in estate in prestito con diritto di riscatto, ma poco impiegato da Inzaghi.

Calciomercato Inter, Bellanova tra riscatto e addio: in caso di partenza occhio alla Roma

Al momento della firma con l’Inter Bellanova avrebbe tranquillamente potuto immaginare la situazione e la concorrenza motivo per cui il suo minutaggio non sorprende più di tanto. Il classe 2000 ha valore, ma in maglia nerazzurra si è visto decisamente troppo poco.

Appena 13 presenze per soli 308 minuti giocati per Bellanova che ha faticato a mettersi in luce ed anche a proseguire un percorso di crescita che a quell’età necessita per forza di cose di un maggiore impiego. Alla luce della considerazione attuale, e dell’impatto sul progetto, il riscatto dell’esterno destro di Rho è decisamente in dubbio e potrebbe tranquillamente non essere esercitato. Qualora l’Inter non spendesse i 7 milioni di euro fissati per il suo acquisto, Bellanova andrebbe quindi alla ricerca di una nuova realtà di Serie A in cui esprimersi a partire dalla prossima estate. In questo caso non va esclusa anche la Roma, in quanto profilo giovane che può stuzzicare i giallorossi di Mourinho come post cessione di Rick Karsdorp.