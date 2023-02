Manchester City all’assalto: scambio in casa Inter

L’Inter a sinistra ha trovato in Dimarco una vera e propria sicurezza dopo l’addio di Perisic. Le prestazioni dell’interista hanno attirato attenzioni importanti

Dopo la partenza estiva di Ivan Perisic sembrava quasi impensabile riuscire a sostituirlo adeguatamente visto l’enorme apporto dato soprattutto la passata stagione. Invece l’Inter è stata brava e paziente nel credere nelle capacità di Federico Dimarco.

Il mancino ex Parma e Verona ha infatti ultimato il suo percorso di crescita, divenendo un’autentica sicurezza per Simone Inzaghi, tanto da preservare in larga parte i galloni da titolare, a discapito di un Robin Gosens sul quale solo un annetto fa fu fatto un investimento importante. Con un mancino educatissimo, ottimo passo, capacità sia di offendere che di difendere, Dimarco è diventato proprietario della fascia conservando anche un legame fortissimo con la piazza e con la maglia nerazzurra, amata sin da bambino, e con la quale in Supercoppa ha coronato il sogno di vincere un trofeo segnando in finale. Una stagione da incorniciare quella del classe 1997, al di là di quelle che sono state le difficoltà della squadra in alcuni frangenti. Prestazioni tanto positive quelle di Dimarco da attirare anche l’attenzione illustre di Pep Guardiola.

Calciomercato Inter, Dimarco nel mirino del Manchester City: idea Gomez

Stando a quanto evidenziato da ’90min.com’ gli scout del Manchester City sono rimasti colpiti da Federico Dimarco dell’Inter durante la loro ricerca di un nuovo terzino sinistro. Osservatori rapiti quindi dalle capacità tecniche e tattiche del mancino di Milano.

Il City infatti è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro per il futuro, che dal punto di vista tecnico soprattutto, ben si sposi con le richieste e i dettami tattici di un allenatore improntato al bel gioco come Pep Guardiola. Dopotutto il Manchester ha da sostituire un certo Joao Cancelo, finito per ora in prestito al Bayern in attesa di capire la prossima estate quale sarà la sua definitiva destinazione.

La valutazione di Dimarco è in ascesa ma generalmente i soldi non sono mai stati un problema per il Manchester City nelle ultime stagioni, anche se l’eventuale strategia del club britannico potrebbe prevedere anche un altro tipo di soluzione. Non è da escludere che in caso di affondo su Dimarco, i Citizens possano mettere sul piatto uno scambio con Sergio Gomez, laterale mancino classe 2000 che all’Etihad ha trovato pochissimo spazio con appena 12 presenze complessive tra tutte le competizioni disputate. Ex Dortmund, Anderlecht e Barça, Gomez è un mancino bassino e brevilineo che però ha bisogno di trovare campo. Chiaro che una proposta del genere non scalfirebbe l’Inter.