Dumfries in Premier, spunta lo scambio con l’ex Serie A

L’esterno olandese resta obiettivo principali di alcuni club di Premier League, a cui se ne aggiunge un altro di media classifica bisognoso di un rilancio sostanziale la prossima stagione

Denzel Dumfries continua ad impattare sulle partite di campionato meno positivamente di quel che aveva mostrato nel corso della prima metà di stagione. Anche nella sfida di San Siro contro l’Udinese di ieri, vinta per 3-1 nonostante qualche perplessità generale, l’esterno destro olandese è stato protagonista di una prestazione a tinte chiaroscure.

Non gli si può certo dir nulla sul guizzo avuto in prossimità del pallone vagante che ha poi costretto Wallace al fallo e dunque al rigore d’apertura segnato da Lukaku, così come l’intervento provvidenziale su Success poco dopo. Eppure, il suo apporto offensivo è stato scarno ed è rientrato troppo lentamente in difesa a seguito della ripartenza che ha poi portato alla rete del pareggio friulana con Lovric. Dumfries sembra accusare il peso delle troppe panchine, con uno stato di forma al di sotto dei suoi standard.

Sebbene le intenzioni di Simone Inzaghi siano quelle di adoperarlo fino alla fine della stagione in alternanza con Matteo Darmian per creare un giusto compromesso qualitativo lungo la fascia, i desideri della dirigenza nerazzurra sarebbero quelli di monetizzare la sua cessione partendo da una base d’asta di 40 milioni di euro per generare la giusta plusvalenza dopo l’acquisto dal PSV.

Calciomercato, Dumfries nel mirino del Leicester

La fortuna è che nonostante il ‘momento no’ ci siano ancora diversi club interessati al suo profilo, soprattutto in Premier League. Il Chelsea, assoluto protagonista di mercato nella passata sessione invernale, è ormai travolto dall’onda dell’entusiasmo e vuole continuare a costruire un organico di livello assoluto. Dumfries rappresenterebbe il giusto rinforzo in qualità di terzino destro, posto attualmente dibattuto da Graham Potter.

Il Manchester United, invece, meno goliardico dei rivali a tinte blu, preferirebbe un’operazione di completamento per risollevare le sorti di una squadra finora appena sufficiente. Ma chi potrebbe davvero dire la sua è il Leicester City: l’ex formazione delle meraviglie di Claudio Ranieri non esiste più salvo un paio di elementi come l’eterno Jamie Vardy, mentre quella attuale dispone di buone individualità ma una resa sportiva estremamente instabile. Fino a pochissime giornate fa rischiavano seriamente il posto in Premier, ora il processo di ripresa sembra avviato e potrebbe continuare anche affidando all’esterno nerazzurro l’onere della corsia destra. Al suo posto, il Leicester potrebbe invogliare l’ex conoscenza di Serie A Timothy Castagne a fare rientro in Italia. L’Inter, però, resta ferma sull’idea di non volersi trovare in mezzo a scambi mediocri: preferirebbe il pagamento cash per intero della somma richiesta.