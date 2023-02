De Zerbi-Conte intreccio in panchina: poi spesa in casa Inter

Umori opposti in Premier League per due allenatori italiani come Antonio Conte e Roberto De Zerbi che potrebbero anche incrociare i destini. Sullo sfondo Lautaro

Gli allenatori italiani in Premier League stanno vivendo momenti in stagione piuttosto differenti. Le due sconfitte di fila tra Leicester e Milan avevano infatti minato il lavoro di Antonio Conte, mentre la costanza e il bel gioco del Brighton stanno incoronando De Zerbi.

Due profili quelli dei tecnici nostrani di Premier che che potrebbero persino incrociare i rispettivi destini futuri. L’ex interista potrebbe infatti lasciare a fin stagione gli Spurs a scadenza di contratto, visto che il rinnovo per ora resta ancora tutto da provare a concretizzare e man mano che si va avanti l’ipotesi di un divorzio si fa sempre più concreta anche alla luce di gioco e risultati altalenanti e poco entusiasmanti. Lo stesso Conte dopo la gara contro il Milan in conferenza stampa aveva riposto sul rinnovo: “Cerco di vivere il presente, sono successe tante cose in questo periodo. Da italiano, l’Italia è nel mio cuore e resterà sempre nel mio cuore“.

Italia nel cuore per l’ex nerazzurro che è in lotta sia per il passaggio ai quarti di Champions contro il Milan che per un posto nella prossima di massima competizione europea con la concorrenza ostica del Newcastle.

Calciomercato Inter, De Zerbi eventuale erede di Conte: al Tottenham sogno Lautaro

Benissimo invece il Brighton che offre un grande calcio e risultati da piazzamento europeo che a fine stagione potrebbero incoronare un De Zerbi arrivato ad inizio anno dopo una manciata di partite, in seguito all’addio di Potter in direzione Chelsea.

Dall’Inghilterra, in caso di addio di Conte agli Spurs hanno anche indicato il nome dell’ex Sassuolo come tra i papabili per la panchina londinese, alla luce proprio della sua proposta di calcio e dello straordinario rendimento. Un incrocio tra italiani di Premier ipotetico che potrebbe anche riportare in auge un interista per il futuro del Tottenham. Con eventualmente De Zerbi agli Spurs potrebbero ripartire all’assalto di Lautaro Martinez, pallino già da tempo del ds Fabio Paratici: 80 milioni di euro, se non di più, è però la cifra anche solo per pensare di far vacillare l’Inter che è legatissima al proprio gioiello offensivo, che anche quest’anno si sta confermando uomo gol della squadra.

Lautaro peraltro ha da tempo tanti estimatori inglesi, ma è chiaro che senza Champions per il Tottenham sarebbe ancora più complesso di quanto già non lo sia.