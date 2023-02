Mercato pazzo, Vidal torna subito

Tutto finito con la sua ex squadra. Vidal può lasciare il Flamengo e riabbracciare di nuovo l’Europa. Ecco svelato un clamoroso scenario di mercato

In tanti si ricorderanno di Arturo Vidal, storico calciatore passato tra le file di Juventus e Barcellona e con un trascorso vissuto anche all’Inter. Il cileno era, infatti, approdato a Milano nell’estate del 2020 su esplicita richiesta da parte dell’allora tecnico nerazzurro Antonio Conte, il quale chiese a spron battuto l’ingaggio del suo ‘fedelissimo’.

Pochi, pochissimi i sussulti trovati nel suo primo anno di Inter: dove il ‘Guerriero’ mise a segno 2 soli gol (peraltro uno, proprio, contro la Juve). Qualche passo in avanti venne fatto invece l’anno successivo, anche se solamente in parte. Il cileno riuscì, infatti, a trovare un po’ più di continuità, dopo l’addio forzato di Eriksen, toccando il tetto delle 41 presenze condite da 2 reti e 4 assist. Una volta passati quei due anni, poi, i nerazzurri hanno deciso di disfarsi nella scorsa estate del suo pesante ingaggio da 6,5 milioni di euro tramite la via della buonuscita (cosa accaduta anche con Sanchez).

E’ stato così, infatti, che il classe ’87 si è successivamente accasato al Flamengo a parametro zero (club con cui è in scadenza a dicembre 2023). All’epoca, ad esserne il più soddisfatto di tutti, era stato proprio lo stesso Vidal: il quale si era detto entusiasta di poter raggiungere la corte del ‘Mengao’. Fatta eccezione per la Copa Libertadores alzata al cielo qualche mese fa, però, l’ex centrocampista del Barcellona ha patito qualche altra importante difficoltà in terra brasiliana.

Non a caso, ci sono stati due particolari episodi che l’hanno visto recentemente protagonista in negativo e che potrebbero aver messo, seriamente, fine a questa sua vecchia-nuova avventura. A dirla tutta, infatti, si è tanto parlato nelle ultime ore di una sua potenziale rottura col club e che potrebbe portarlo a vestire i colori di un’altra società già nell’arco della prossima estate.

Calciomercato, Vidal può dire addio al Flamengo a giugno: il Celta Vigo progetta già un piano

Ad aver messo ulteriore benzina sul fuoco fra i rapporti che intercorrono tra Vidal e l’allenatore del Flamengo, Vitor Pereira, sono state quella recente live su Twitch – nella quale il cileno si era offerto pubblicamente al Colo Colo – e quell’altra particolare sfuriata dove l’ex Inter non è riuscito a tenere i nervi ben saldi durante il match contro il Boavista.

Proprio in virtù di questo – e stando anche a quanto riportato da ‘Elgoldigital’ nelle ultime ore – il ‘Guerriero’ starebbe pensando ad un suo potenziale ritorno in Europa. Questa seguente idea intriga e non poco il Celta Vigo, club militante in Liga che è pronto ragionare ad un piano strategico per poter riportare il classe ’87 in Spagna nella prossima estate. Ad oggi, un importante ostacolo che non facilita minimamente le cose potrebbe essere quello dell’ingaggio elevato del calciatore. Diversi club restano, però, affacciati alla finestra del Flamengo e gli ‘Olivicos’ sono uno di questi.