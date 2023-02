Avanti in Champions e nuovo colpo dallo United: come Sanchez

L’Inter torna protagonista in Champions per affrontare il Porto agli ottavi. Passare il turno significherebbe portare nelle casse 20 milioni. Una cifra con cui i nerazzurri potrebbero provare un nuovo colpo dal Manchester United

Si avvicina la partita più delicata del mese, quella contro il Porto. Il passaggio ai quarti è fondamentale, perché arriverebbero altri 20 e passa milioni nelle casse dell’Inter. E grazie a questo tesoretto si potrebbe scongiurare la seconda cessione di un big, oltre a quella già annunciata di Dumfries (valutato da Marotta almeno 40 milioni).

I 20 milioni che potrebbero giungere con la qualificazione ai quarti farebbero comodo anche per il mercato. L’Inter non ha infatti liquidi da destinare all’acquisto di profili importanti, ma con un po’ di milioni piazzati al momento giusto e sull’uomo giusto, si potrebbe fare un affare. Uno degli obiettivi più arditi è in Premier. In pratica i dirigenti dell’Inter vorrebbero provare un nuovo colpo alla Sanchez, forzando un calciatore a svincolarsi dallo United.

Si parla dunque di uno scarto di una big inglese. Uno che in Italia potrebbe combinarne di belle. Il sogno si chiama Anthony Jordan Martial. L’attaccante francese di origine guadalupese è infatti finito ai margini dello United ed è in scadenza nel 2024 (anche se nel contratto ha un’opzione di rinnovo fino al 2025).

Nuovo colpo dallo United: Martial come Sanchez

Salasse Thuram e si stimasse sconveniente dal punto di vista sportivo ed economico trattenere Lukaku, l’Inter potrebbe dunque puntare sul ventisettenne ex Olympique Lione e Monaco. Sì, si tratterebbe di una scommessa, dato che il ragazzo non gioca più ai suoi livelli da almeno un paio d’anni e anche in prestito al Siviglia nel 2022 ha fatto poco. C’è poi anche il problema dell’ingaggio, sugli 11 milioni. Insomma, l’Inter potrebbe prenderlo solo se dovrebbe rescindere come fece Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla riuscì a farsi stracciare il contratto, prendendo pure una buonuscita e poi a firmare a zero con inter.

Martial ha un potenziale enorme. Sia come punta centrale che come seconda punta. Rapido, potente e bravo a trovare il goal, potrebbe fare benissimo in Italia. Sembra una vita fa, ma nella stagione 2019-20 il francese fu il calciatore più incisivo in Premier. Fu allora che raggiunto il suo numero di goal più alto di sempre in una stagione (23 in tutto) e il suo apice atletico. Le cose sono cominciate ad andare male dall’anno dopo.

Il 4 ottobre 2020, Martial ricevette il primo cartellino rosso della sua carriera per aver colpito Erik Lamela durante la sconfitta per 1–6 dello United contro il Tottenham. Quella squalifica gli costò tre giornate e lo fece incupire. Segnò il primo goal stagionale in campionato solo il 17 dicembre nella vittoria esterna per 3-2 contro lo Sheffield United.

Il rilancio del campione triste

Anche l’anno dopo non incise, e così nel gennaio 2022, Martial fu ceduto in prestito al club spagnolo Siviglia fino alla fine della stagione 2021-22. In Spagna le cose non andarono nel migliore dei modi. Il francese giocò soltanto nove partite senza mai riuscire a fare la differenza. Da un po’ di tempo sembra infatti che l’attaccante abbia perso quel ritmo straordinario che gli permetteva di bruciare nel confronto ogni difensore. Sembra anche meno sicuro nel dribbling e meno lucido nella finalizzazione.

Tornando a giocare titolare, però, il francese potrebbe tornare a fare il fenomeno. L’Inter può puntare sul fatto che al momento non lo vuole nessuno. Dalla Premier non arrivano offerte e nemmeno dalla Spagna, dove ha fallito con la maglia del Siviglia. Potrebbe tornare in Francia, ma oltre al PSG non ci sono squadre che possono permettersi un ingaggio così alto.

Martial è triste a Manchester. E ha voglia di riscattarsi. Per questo l’Inter potrebbe provare la mossa pazza di un colpo alla Sanchez, sempre che lo United sia disposto a replicare quel tipo di trattativa. La prima volta, almeno per l’Inter, è andata benino, dopotutto.