Valzer di portieri: 25 milioni per Onana in Premier

Grande plusvalenza per l’Inter in caso di cessione del portiere camerunese, ci sarebbe da attendere il via libera dopo la cessione di un altro collega di reparto

André Onana ha dato prova di meritare la maglia dell’Inter in diverse circostanze nel corso di questa abbondante prima metà di stagione, sia in campionato che in Champions League. È anche grazie ai suoi guizzi, il suo ingegno e la sua reattività che gli schemi di Simone Inzaghi hanno funzionato correttamente in fase difensiva, ma adesso è chiamato a compiere il passo definitivo per prendere le redini della titolarità e portarle avanti per molto altro tempo ancora.

Del resto, la presenza di Samir Handanovic è importante come uomo panchina ma superflua in campo se Onana resta un punto fermo dell’Inter. Eppure questa non è una certezza assoluta, perché il portiere camerunese potrebbe lasciare il club nerazzurro dopo appena un anno dal suo arrivo per evidenti motivi di convenienza di mercato che gioverebbero a Giuseppe Marotta e il resto della dirigenza. Il calciatore, nello specifico, potrebbe essere invischiato in un grosso intreccio di mercato che lo spingerebbe a vestire la maglia dell’Aston Villa, compagine di Premier League, dietro compenso di circa 25 milioni di euro. Una totale plusvalenza, utile a rimpolpare le afflitte casse societarie.

Calciomercato, Onana erede di Martinez: il piano dell’Aston Villa

Prima di procedere, però, l’Aston Villa dovrà aver avuto la certezza della cessione di Emiliano Martinez, ormai ai ferri corti con la linea di pensiero del tecnico Unai Emery.

Il Campione del Mondo, dall’alto della sua appetibilità a livello internazionale, potrebbe quindi prendere il posto di David de Gea al Manchester United. Lo spagnolo non è certo del rinnovo, anzi sarebbe maggiormente propenso a cambiare aria dopo diversi anni di predominio con la maglia dei ‘Red Devils’. Al contempo, ne sarebbe ben felice il tecnico Erick ten Hag per rilanciare il nome dello United a livello europeo, dopo diverse annate molto altalenanti.