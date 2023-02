Zhang e l’addio all’Inter: “Cifra altissima”

Il patron nerazzurro è chiamato a prendere una decisione importantissima. Spunta fuori la data sul suo potenziale addio all’Inter. Ecco come stanno le cose

Gli effetti del post-pandemia legati al Covid-19 hanno inevitabilmente messo in seria difficoltà migliaia e migliaia di club europei, Inter inclusa. I nerazzurri si sono, infatti, trovati difronte a tutta una serie di importanti problemi di natura economico-finanziaria che hanno, poi, portato questi ultimi a cedere numerosissimi big negli anni a venire.

Da Lukaku ad Hakimi, passando anche dall’addio di Conte e fino ad arrivare a tutti gli altri nerazzurri che dovranno inevitabilmente salutare l’Inter in estate. Tra questi non a caso, fatta eccezione per Dumfries, figura anche Marcelo Brozovic. Sono questi, ad oggi, i calciatori con cui Marotta e Ausilio potrebbero arrivare a dare un po’ di ossigeno alle casse del club (chiamato a dover far registrare un attivo da 60 milioni entro il prossimo 30 giugno).

Una situazione tutt’altro che facile e che ha, di fatto, costretto l’intera dirigenza nerazzurra a ridimensionare notevolmente i costi della squadra: ingaggiando innumerevoli calciatori a parametro zero. Sia chiaro, Zanetti e il resto della truppa interista hanno fatto tutto ciò che rientrava nelle loro possibilità, ma al tempo stesso è anche innegabile il fatto che Zhang non se la stia passando affatto bene.

Per quanto il patron nerazzurro possa, infatti, tenere particolarmente all’Inter, lo stesso imprenditore cinese ha ancora tutta una serie di faccende da dover sbrigare…A cominciare dal prestito di 275 milioni che deve restituire ad Oaktree. Da tempo si è, non a caso, sentito parlare di un fondo americano che vorrebbe raccogliere le quote della ‘Beneamata’ e, man mano che i giorni passano, ecco che queste voci si sono fatte sempre più insistenti. Ad averci detto di più su questa faccenda è stata proprio una persona in particolare.

Festa a Tv Play: “Zhang legato all’Inter ma deve decidere se tenerla o cederla ad un prezzo altissimo. Vi dico tutto”

“Zhang ha questo problema e finché non lo risolve è evidente che deve continuare a cedere alcuni big. Diventa prevedibile, quindi, un riassetto della proprietà con le tempistiche che non sono dalla loro parte, visto che le richieste sono elevate. Lui ha in mente anche valori più alti e quindi due sono le cose: o trova un compratore o deve abbassare le pretese”.

Ha esordito così il noto giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’, Carlo Festa, una volta intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, dove ha parlato a proposito della reale situazione dell’Inter. “Il fronte americano per i nerazzurri era una cosa già abbastanza assodata negli ultimi mesi. Credo, però, che questa trattativa non sia poi in fase così avanzata. E’ vero, Zhang dovrà a breve tirare le somme. Sappiamo tutti che ha un importante debito nei confronti di Oaktree, che dovrà o rimborsare o rifinanziare”.

“Una data a cui si può far riferimento è quella dell’estate. Chiaro che più i mesi vanno avanti e più si avvicina la fine del campionato: con la famiglia Zhang che dovrà essere costretta a cedere. Credo che Steven sia davvero affezionato all’Inter, ma in fin dei conti, la situazione finanziaria è quella di cui tutti siamo a conoscenza. In sostanza, sta a lui decidere se tenerla o cederla ad un prezzo altissimo“.