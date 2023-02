Piace al Milan e può castigare l’Inter: è il più temibile del Porto

La squadra di Conceicao vuole provare ad interrompere il cammino europeo dell’Inter. Su tutti, spicca un calciatore che ha già partecipato al Mondiale. Il focus sul Porto

In tanti ci saremmo augurati di trovare il Porto alla vigilia dei sorteggi degli ottavi di Champions, eppure, se vi dicessimo che la squadra di Conceicao ha le stesse sconfitte di Barcellona, Real Madrid e Psg tra campionato e coppa, ci credereste? Eppure è così.

I portoghesi non perdono, infatti, dallo scorso 21 ottobre nell’1-0 rimediato contro il Benfica. Da quel momento in poi, sono arrivati 22 risultati utili consecutivi dove, tra questi, figurano addirittura 19 vittorie. Uno score tutt’altro che banale e che, di fatto, testimonia quanto possa rivelarsi fastidiosa la squadra di Sergio Conceicao nel doppio confronto di Champions contro l’Inter. I ‘Draghi’ sanno come rendere inoffensivi gli attacchi degli avversari, ma soprattutto sanno, anche, come poter far male ai propri rivali.

Lo testimoniano, non a caso, i 48 gol fatti e i soli 12 subiti in campionato che hanno permesso al Porto di figurare al secondo posto della classifica generale della Primeira Liga (dove sono solamente a -2 dal Benfica). Ad essere sinceri, poi, la squadra su cui siede ad oggi Conceicao – ex compagno di Simone Inzaghi ai tempi della Lazio – è stata anche in grado di passare da prima il proprio girone nel quale figuravano anche Atletico Madrid e Bayer Leverkusen tra queste. Trattasi di una squadra che, a farla breve, fa della velocità uno dei suoi maggiori punti di forza.

Il loro solido sistema di gioco, nient’altro che un 4-4-2, consente ai portoghesi di difendersi nella giusta maniera e nel massimo ordine possibile, per poi poter contrattaccare con le loro ali velocissime. Un punto a favore per l’Inter? Sicuramente il fatto che i loro avversari saranno privi di ben sei pedine, di cui tre di questi sono titolari. Stiamo parlando di: Cardoso, Meixedo, Wendell, Veron, Evanilson e Otavio (molto difficile che recuperi per il match d’andata). Ad ogni modo però, ci saranno invece Uribe e Galeno, ma specialmente il bomber Mehdi Taremi…Giocatore che piaceva e piace tutt’ora al Milan.

Taremi nel mirino del Milan: ecco il bomber che può castigare l’Inter. Il focus su di lui

E’ Mehdi Taremi il vero valore aggiunto di questa squadra: centravanti che ha già totalizzato la bellezza di 20 reti e 11 assist in stagione assieme al Porto…E a cui vanno aggiunti, poi, i 2 gol siglati al Mondiale di #Qatar2022.

Il classe ’92, in scadenza a giugno 2024 assieme ai portoghesi, ne fa della fisicità e della tecnica i suoi maggiori punti di forza. Non è un caso, infatti, che sia lui il miglior marcatore della squadra e, al tempo stesso, il giocatore più temibile del Porto. Ad essere sinceri, l’ex Rio Ave intriga moltissimo il Milan: al punto da aver fatto arrivare il suo agente ad incontrare l’intera dirigenza rossonera all’incirca un anno e mezzo fa.

Questo interesse nei confronti di Taremi, Paolo Maldini e i suoi lo nutrono tutt’ora ed è proprio per questo che monitorano attentamente l’evolversi della situazione tra lui e la società portoghese…Visto che a legarli c’è solamente un altro anno e mezzo di contratto. Ed ora, chissà che il centravanti iraniano non voglia provare a strizzare l’occhio nei confronti del Milan: provando, di fatto, a ‘castigare’ l’Inter in questo doppio confronto.

🎥 #Inter – Il Ds #Ausilio su #Lukaku: “È in debito perché è stato infortunato. Ma adesso lo vedo bene, sarà protagonista e all’altezza. È presto ora per parlare di futuro: pensiamo al campo, alla Champions e al Porto” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/h157pOOW2a — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 20, 2023