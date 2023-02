Salta la firma con l’Inter: il rinnovo è UFFICIALE

Il mediano pupillo di Arteta era stato indicato come potenziale opzione per Inter e Juventus, ma nelle scorse ore ha rinnovato ufficialmente il suo contratto coi ‘Gunners’ per un altro anno ancora

Le recenti voci di corridoio relative alla possibile cessione di Marcelo Brozović verso clienti di Premier League e il Barcellona di Xavi hanno destato le attenzioni di Giuseppe Marotta alla ricerca del giusto rimpiazzo in mediana per l’Inter. Le opzioni sul mercato estivo non saranno affatto molte, soprattutto tra i parametri zero: l’alternativa resta dunque quella dell’acquisto dietro esborso economico.

Anche Mohamed Elneny, infatti, non potrà rappresentare un nome papabile per il centrocampo nerazzurro del futuro. Il calciatore egiziano, inizialmente riportato come esubero da parte della dirigenza dell’Arsenal, resterà legato al club inglese fino a giugno 2024 grazie all’accordo raggiunto stamane in via ufficiale. “Sono così felice“, ha detto Elneny alle prime dichiarazioni post-rinnovo, “amo questo club e i nostri tifosi; darò tutto per aiutare la squadra al successo“. Una scelta, quella della permanenza, fortemente voluta anche dal tecnico spagnolo Mikel Arteta.

Calciomercato, Elneny ancora all’Arsenal: sfuma la pista di Inter e Juventus

Il tecnico tiene molto ad Elneny per il suo costante impegno sui campi d’allenamento, nonostante non sia una delle presenze fisse dell’undici titolare dell’Arsenal in campionato. Il tipo di impegno che Arteta apprezza e che probabilmente lo ha convinto, al fine di mantenere saldo il rapporto tra le forze a sua disposizione.

Nulla da fare dunque per Inter e Juventus. Anche i bianconeri erano interessati al profilo del calciatore in vista di una totale ristrutturazione del reparto mediano sotto la gestione di Massimiliano Allegri o chi ne farà le veci nel prossimo futuro. Chi è certo della permanenza dovrebbe infatti essere Manuel Locatelli, mentre restano in dubbio Leandro Paredes, Paul Pogba, Adrien Rabiot e il rientrante Arthur dal prestito al Liverpool.