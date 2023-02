Collovati a INTERLIVE: “Ecco chi deve prendere l’Inter”

L’ex difensore nerazzurro, Campione del Mondo nel 1982, ha lanciato un messaggio indirizzato a Marotta e tutta l’Inter. Ecco il suo consiglio

Il noto opinionista Fulvio Collovati, in passato nelle vesti di centrale difensivo dell’Inter dal 1982 al 1986, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Interlive.it dove si è soffermato su una tematica in particolare.

“L’Inter deve svecchiare il proprio attacco. Non dimentichiamoci che Dzeko è in età avanzata, mentre Lukaku sta vivendo un momento un po’ così e così” – ha detto ai nostri microfoni, facendo riferimento alla situazione del reparto offensivo nerazzurro. E’ proprio lì che la ‘Beneamata’ ha maggiore urgenza di dover intervenire. Non a caso, Inzaghi si trova a dover fare i conti con la situazione Correa, spesso e volentieri fuori a causa dei continui acciacchi fisici che ha accumulato sin qui (7 per la precisione, in un solo anno e mezzo di Inter).

Ad ogni modo, quindi, Marotta e Ausilio devono subito entrare in azione: provando a gettare, di fatto, un occhio in vista della prossima estate. Tra i tanti attaccanti che si sono messi in luce in questa Serie A Tim in formato 2022-23, c’è sicuramente Rasmus Hojlund. Il giovane centravanti danese ha già totalizzato alla sua prima esperienza in Italia ben 6 reti e 2 assist (più un gol in Coppa Italia contro lo Spezia). Numeri che lo hanno, poi, portato a figurare all’ottavo posto della classifica marcatori, al pari di gente come: Felipe Anderson, Milik e Abraham.

Ad essere sinceri, è lui il bomber del futuro. In tanti lo hanno, recentemente, paragonato ad Haaland per via delle loro simili caratteristiche e non solo. Il classe ’03 – pagato in estate ‘soli’ 17 milioni di euro dalla ‘Dea’, quando ora ne vale come minimo il triplo – piace a diversi club, tra cui anche Milan e Juve. Certo, non sarà facile assicurarselo, visto che l’Atalanta non vorrà meno di 40-45 milioni di euro per il suo cartellino, ma ecco che a parlarne è stato lo stesso opinionista Fulvio Collovati.

ESCLUSIVO | Collovati: “All’Inter consiglio Hojlund. E’ lui che devono prendere”

In un’intervista concessa in esclusiva ad Interlive.it, il noto opinionista Fulvio Collovati – con un trascorso nelle file dell’Inter – ha parlato a proposito del reparto avanzato dei nerazzurri…Soffermandosi da lì in poi su un calciatore in particolare.

“Lo ribadisco, l’Inter ha la necessità di dover ringiovanire il proprio parco attaccanti. Dzeko e Lukaku sono bravi, attenzione, ma il primo dei due ha un’età fin troppo avanzata, mentre l’altro non è ancora uscito da questo momento d’incertezza. Il mio consiglio? Quello di fiondarsi su Hojlund. E’ giovane e potrebbe far bene. Dico lui“.