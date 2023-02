DIRETTA Champions League, Inter-Porto: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Porto di Conceicao negli ottavi di finale di Champions League. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita il Porto a San Siro in una gara valida come andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida tra due formazioni che occupano il secondo posto in classifica nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro serbo Jovanovic.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal successo casalingo in Serie A contro l’Udinese, sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati al secondo posto nel girone della morte che comprendeva il Bayern Monaco e il Barcellona. Obiettivo vincere per provare a raggiungere i quarti di finale dopo dodici anni. Dall’altro i biancoazzurri del grande ex Sergio Conceicao, che hanno una striscia di cinque vittorie di fila nella Liga portoghese, hanno vinto il loro gruppo davanti a Club Brugge e Bayer Leverkusen. Il prossimo 14 marzo la partita di ritorno in terra lusitana. L’ultimo precedente risale alla Champions 2005-06 con l’Inter che si impose 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Cruz. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.