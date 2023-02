Calciomercato Inter, sorpresa Kante: firma ad un passo

Clamoroso colpo di scena. C’è la svolta sul futuro di Kanté. Nuovo accordo in dirittura d’arrivo per il centrocampista francese

Il calciomercato non va mai in vacanza. Siamo, infatti, in pieno febbraio e nonostante questo c’è sempre tempo e modo per poter trattare argomenti di questa natura. Tra i temi più caldi, c’è sicuramente il non rinnovo di Milan Skriniar, il quale ha detto no all’Inter per poter far meta in quel di Parigi a partire dal prossimo luglio.

Ci son voluti mesi e mesi per arrivare alla fine di questa telenovela, dove il difensore vestirà la casacca nerazzurra fino a giugno per poi dire addio a zero. Così come lui, però, ci sono anche tantissimi altri calciatori di caratura internazionale in scadenza di contratto. Da Firmino a Thuram, passando per Gundogan, Asensio e Kroos…Fino ad arrivare anche ai due mostri scari per eccellenza: quali Benzema e Messi. Questi sono solamente alcuni dei tanti campioni che hanno un contratto che li vede legati ai rispettivi club per altri quattro mesi.

Tanta, tantissima, quindi, l’apprensione che regna sui volti dei dirigenti di ciascuna società per ognuno di loro. Non a caso, tutto questo è dovuto al semplice fatto che c’è il rischio di poterli perdere a zero. Ecco, la stessa e identica cosa è accaduta anche con N’Golo Kante. Ad essere sinceri, infatti, il forte centrocampista francese era stato accostato, per mesi e mesi, a tutta una serie di club (dove tra questi non vi era il Chelsea nel suo potenziale futuro). Il classe ’91 appariva, ormai, destinato a dire addio a titolo gratuito ai ‘Blues’ nel prossimo giugno, ma invece è spuntata fuori una clamorosa ed inaspettata novità.

Calciomercato, niente Inter per Kanté: rinnovo ad un passo col Chelsea

Dall’Inghilterra ne sono certi: stando infatti a quanto riportato nelle ultime ore dal quotidiano ‘The Telegraph’, il Chelsea e N’Golo Kanté sono ad un passo per poter trovare l’intesa definitiva sul rinnovo del calciatore.

E’ vero, questa notizia sorprende e non poco, anche a causa del suo lungo infortunio che l’ha costretto a rimanere fuori dal campo per mesi e mesi. Il classe ’91 – ora come ora in scadenza a giugno, lo ribadiamo- era ormai, da tempo, dato per partente…Ma a sorpresa dovrebbe restare dalle parti di Londra per un altro po’ di tempo. Kanté era stato accostato in passato anche ad alcuni club italiani, tra cui Inter e Juve.

A onor del vero però, anche e soprattutto per ragioni di natura economica – legate indubbiamente al suo ingaggio da circa 11 milioni di euro a stagione e a cui si aggiunge, poi, la sua età avanzata oltre che la tenuta fisica – il forte centrocampista francese non è mai e poi mai stato, in verità, un concreto obiettivo di entrambe le compagini.

Discorso del tutto diverso, invece, per Barcellona e Psg. Entrambe vorrebbero, non a caso, provare a tesserarlo in vista della prossima stagione…Anche se questa notizia del possibile rinnovo col Chelsea non aiuta, anzi peggiora notevolmente le cose.