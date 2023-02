Inzaghi ancora per poco: “Ecco il sogno dell’Inter”

Il tecnico piacentino potrebbe dire addio a fine stagione. C’è già l’annuncio sul suo possibile sostituto

L’Inter c’è, è in vita e rientra ancora al didentro di Coppa Italia e soprattutto Champions League. Nonostante questo però, i nerazzurri hanno peccato in alcune circostanze di troppo: proprio come certificato anche dall’andamento del campionato.

E’ vero, il Napoli sta facendo un campionato a parte e su questo non si discute – al punto da avere 15 punti in più sulla seconda in classifica, quale l’Inter – ma resta comunque da ammettere che i nerazzurri sono andati a fase fin troppo alterne in questa Serie A. La squadra di Inzaghi ha, infatti, avuto fin troppi bassi e pochi alti nel corso di quest’annata. Lo testimoniano quei punti persi contro: Sampdoria, Empoli, Monza e soprattutto Udinese all’andata.

Ben otto punti che avrebbero potuto rendere il distacco dai ‘partenopei’ molto meno amaro di quanto non lo sia ora…E a cui, se vogliamo, si possono anche aggiungere i ko iniziali contro Lazio e Roma. Il tecnico piacentino è stato, infatti, dato per partente in più circostanze, col rischio di un possibile addio a fine stagione che resta ancora da valutare (ma di questo se ne parlerà solamente nei prossimi mesi).

Si dice, per l’appunto, che a non essere rimasti soddisfatti dell’andamento della squadra siano stati, proprio, alcuni componenti della dirigenza della ‘Beneamata’ ed ecco che a dirci di più è stata una persona in particolare.

Santini a Tv Play: “Parte della dirigenza non è contenta di Inzaghi. Conceicao e Mourinho i due nomi che girano”

Il noto giornalista Fabio Santini è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, per poter parlare a proposito di Simone Inzaghi ma non solo.

“C’è una parte della società che non è molto contenta di Inzaghi. E’ già da un mese che circolano a Milano due possibili nomi e si tratta di Conceicao e Mourinho, tecnico il cui ritorno sarebbe fantacalcistico. Oserei dire, a questo punto, che coloro che non sono soddisfatti del tecnico piacentino, non lo sono nemmeno del suo staff, quindi. Ma vi dirò di più, si vocifera anche che il livello degli allenamenti condotti da Inzaghi e tutti gli altri, non corrisponda alle aspettative della dirigenza”.

Indubbiamente parole forti le sue e che fanno alludere a molto altro: incluso un suo possibile addio a giugno. Resta ancora da capire chi potrebbe sostituire, nel caso, l’ex Lazio ma ecco che lo stesso Santini ha già in mente un nome che piace molto a Zhang e al resto della dirigenza.

Santini ammette a Tv Play: “Simeone piace all’Inter ma è fin troppo costoso”

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, il giornalista Fabio Santini ha parlato anche a proposito di Diego Simeone.

“L’idea dell’Inter sarebbe quella di portare Diego Simeone a Milano, ma c’è un grande problema. Lui guadagna 16 milioni di euro l’anno, cifra che i nerazzurri non possono permettersi nemmeno alla metà di questo prezzo. E’ fin troppo costoso”.