Lukaku il ‘nuovo acquisto’ di Inzaghi: il fuori onda fa il giro del web

Episodio a parte con Dzeko, Lukaku si è reso protagonista di un altro simpatico siparietto. Ecco cos’è accaduto nel post gara di Inter-Porto

L’Inter torna alla vittoria in Champions League e lo fa nel segno di Romelu Lukaku. Il belga è subentrato attorno al 60′ del match al posto di Edin Dzeko ed ha subito messo in chiaro le cose.

Tanta grinta e tantissime sponde messe subito al servizio della propria squadra. In tanti si ricorderanno, non a caso, la chance concessa a Lautaro Martinez qualche minuto prima della rete siglata da egli stesso. Una partita di cuore e di puro carattere la sua, che gli ha permesso non soltanto di mettere ulteriori minuti nelle gambe, bensì di ritrovare quella giusta fiducia di cui lui, in prima persona, necessita per poter far bene.

Gol a parte quindi, cosa che è accaduta anche contro l’Udinese, Lukaku sta rientrando sempre più nel vivo del gioco (e finalmente, aggiungerei). Lo si era visto sia con l’Atalanta in Coppa Italia che contro il Milan in campionato. La sua irrefrenabile voglia nel voler dare il proprio contributo ai suoi compagni, la si evince inoltre dalle dichiarazioni rilasciate a fine gara da ‘Big Rom’: “Ho passato dei mesi complicati – ha sottolineato il belga – sono contento di essere a disposizione della squadra. Non sono un individualista, penso a fare le cose migliori possibili per potermi rendere utile“.

Possiamo dirlo a tutti gli effetti, quindi. In fin dei conti è lui ‘il nuovo acquisto’ per Inzaghi e tutta la ‘Beneamata’…Visto che nella prima parte di stagione non aveva quasi mai giocato a causa dei due infortuni. Quanto all’Inter, invece, i nerazzurri sono oramai un gruppo consolidato e questa cosa la si è potuta constatare nel saluto finale alla curva.

Dzeko e l’abbraccio a Lukaku: il bosniaco mette da parte i preziosismi e ‘premia’ così il belga. L’accaduto

Le telecamere hanno ripreso a fine gara un gesto che ha visto protagonisti sia Romelu Lukaku che Edin Dzeko, suo compagno di squadra che è uscito nella ripresa, proprio, al posto dell’ex Manchester United e Anderlecht.

E’ stato a fine gara, infatti, che Edin Dzeko si è diretto immediatamente ad abbracciare il belga: reo di aver messo a segno la rete dell’1-0, che ha poi sancito la vittoria finale dell’Inter in questo primo round contro il Porto. Un gesto che fa capire, quindi, quanto questa squadra sia viva, compatta e badi innanzitutto al gruppo e poi a tutto il resto. Nel frattempo, qualche minuto più tardi, c’è stato un altro simpatico siparietto dove Lukaku ha provveduto a dare spettacolo anche fuori dal campo.

Lukaku e quel fuori onda inaspettato: “Ma guarda qua che petto”

Romelu Lukaku è stato protagonista non soltanto nel rettangolo verde ieri sera, ma anche difronte alle telecamere.

Poco prima che rilasciasse un’intervista a ‘Sky’, infatti, il belga – specchiandosi nelle telecamere – ha dato vita ad un sorprendente fuori onda, affermando: “Guarda come sono in forma, ma vedi che petto“. Parole che hanno dato vita, in seguito, ad alcune risate di circostanza da parte di tutti gli addetti ai lavori. Lukaku c’è…E sta, man mano, provando a mettersi alle spalle il difficoltoso periodo vissuto.