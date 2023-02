De Zerbi al posto di Mourinho, subito scambio Roma-Inter

Il tecnico del Brighton indicato a prendere il posto dello ‘Special One’ la prossima estate, altro che Inter: coi nerazzurri il primo colpo in giallorosso

La buona figura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton lo ha rilanciato sul panorama calcistico internazionale come non accadeva dai tempi del Sassuolo delle meraviglie. La sua grande intraprendenza e la spiccata abilità nel valorizzare i giovani talenti lo rendono uno degli allenatori papabili al ritorno in Italia dopo le esperienze estere, anche sulla panchina dell’Inter come post Simone Inzaghi.

Al momento, però, la dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di liberarsi del piacentino. Il presidente Steven Zhang ha stretto con lui un rapporto lavorativo duraturo, all’insegna dei numerosi obiettivi stagionali ancora da raggiungere nel prossimo futuro. Verosimilmente, invece, potrebbe essere la Roma ad approfittare della titubanza di José Mourinho per strappare le prestazioni del tecnico ex Shakhtar la prossima stagione. Nel caso in cui De Zerbi dovesse poi accettare la proposta di Tiago Pinto, potrebbe chiedere al direttore sportivo giallorosso un paio di colpi mirati per riportare alla luce il tanto caro impianto tattico del 4-3-3.

Calciomercato, con De Zerbi ecco Sensi: scambio Roma-Inter

Il primo fra tutti è sicuramente Domenico Berardi: l’esterno offensivo del Sassuolo è tornato a segnare dopo diverso tempo ed è ancora uno degli elementi di punta della Nazionale di Roberto Mancini. Il suo apporto potrebbe essere prezioso per la Roma di De Zerbi nel caso in cui non vi fosse più spazio per elementi come Stephan El Shaarawy.

Oltre a lui, la dirigenza giallorossa potrebbe regalare al nuovo tecnico anche Stefano Sensi. Il centrocampista, sfortunato nella sua brevissima esperienza all’Inter per via di una serie smisurata di infortuni, gioca oggi in prestito al Monza e farà ritorno ad Appiano Gentile la prossima estate. A meno di uno scambio diretto per il cartellino di Rick Karsdorp, in uscita da Trigoria. L’Inter ne gioverebbe perché vicina alla cessione di Denzel Dumfries verso le sponde della Premier League inglese.