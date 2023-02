Dumfries vola in Premier: addio Inter, Ancelotti è decisivo

Clamoroso intreccio di mercato. Dumfries pronto a dire addio all’Inter in estate per approdare in Premier. Affare possibile grazie ad un ex Milan

Denzel Dumfries era, e continua ad essere tutt’ora, il partente numero uno dell’Inter. L’esterno olandese sta trovando meno spazio del previsto in questi ultimi mesi, ma nonostante questo continua ad avere diverse pretendenti pronte a fare un concreto passo in avanti per lui nei prossimi mesi.

A onor del vero, infatti, è da un po’ di tempo che l’Inter lo ha, sostanzialmente, posto sul mercato. Ormai tutti sono, non a caso, a conoscenza del grande passivo da cui i nerazzurri devono rientrare entro, e non oltre, il prossimo 30 giugno (data di chiusura del bilancio in cui Zhang e la dirigenza devono far registrare un attivo da 60 milioni). Quanto a Dumfries, invece, si può dire a tutti gli effetti che non è un buon momento per lui. Dopo essere rientrato dal Mondiale – non al massimo della forma, lo sottolineiamo – l’olandese non è stato schierato in campo dal 1′ per ben due volte: per poi poter subentrare nella ripresa sia contro il Napoli che il Monza.

E’ stato proprio in quest’ultimo match, infatti, che l’ex Psv ha involontariamente messo a segno l’autorete che ha poi sancito il 2-2 finale, negli ultimissimi minuti di recupero, contro i brianzoli. Un episodio che l’ha, dunque, fatto arrivare col morale sotto i piedi. Da quel momento, poi, fatta eccezione per il match di Coppa Italia contro il Parma, il classe ’96 non ha messo piede in campo per ben tre partite. Di rientro da questo brutto periodo, Inzaghi è poi tornato a schierarlo nuovamente in campo, dove lo stesso Dumfries sta provando a rispondere sempre presente.

E’ vero, c’è da ammetterlo: Darmian gli ha oramai soffiato il posto da titolare, ma il laterale olandese è quantomeno rientrato col piglio giusto (o meglio, sta provando a farlo). Non è un caso, infatti, che ci siano diverse big di Premier League su di lui. Come già accennato, d’altronde, Dumfries se n’è ormai fatto una ragione. Il suo addio è solamente una questione di tempo ed ecco che a dare la svolta potrebbe essere proprio il Manchester United…Grazie anche ad un piccolo ‘assist’ di Carlo Ancelotti all’Inter.

Calciomercato Inter, Dalot al Real Madrid può lasciare la strada spianata allo United per Dumfries

Uno dei possibili scenari di mercato, potrebbe essere quello di vedere Denzel Dumfries al Manchester United già nella prossima sessione estiva di calciomercato.

L’olandese è ormai diventato uno dei più concreti obiettivi di mercato di: Tottenham, Chelsea e Arsenal (oltre che dei ‘Red Devils’, chiaramente). Potrebbero essere proprio questi ultimi ad affondare il colpo, in maniera immediata, grazie anche all’ausilio di Diogo Dalot. L’ex Milan ha un contratto che lo vede legato al fianco di Ten Hag sino al 2024, ma per via della poca continuità che sta trovando potrebbe salutare già a giugno.

Su di lui c’è anche il Real Madrid: club che, qualora dovesse tesserarlo, darebbe così il via libera al Manchester United per tentare l’affondo decisivo su Dumfries. L’Inter lo valuta 50 milioni di euro, ma è chiaramente una pura mossa di mercato. Il vero obiettivo è quello di arrivare ad intascarne come minimo 40…Con l’olandese che si è già detto compiaciuto della sua eventuale e futura destinazione.