Dall’Inter al Napoli, è già addio: pagano la clausola

L’ex obiettivo dell’Inter nella passata estate potrebbe lasciare subito il sodalizio partenopeo dietro lauto pagamento da parte di un club inglese di Premier League

Era stato indicato come uno dei potenziali sostituti di Milan Skriniar per la difesa dell’Inter, quando PSG e Chelsea si contendevano il cartellino del centrale slovacco la passata estate. In quell’occasione il club nerazzurro non riuscì neppure a mettere le mani sul centrale ex Torino, Gleison Bremer, destinato poi per una quarantina di milioni alla Juventus. Poi però Skriniar venne convinto a restare in nerazzurro, così il destino di Min-Jae Kim è stato legato indissolubilmente alla causa partenopea del Napoli.

Il difensore centrale ha ben figurato per tutta la durata della prima metà di stagione, in concomitanza con una serie ininterrotta di successi della squadra allenata da Luciano Spalletti eccezion fatta proprio per il big match contro i nerazzurri dello scorso gennaio. Quest’unica sconfitta di campionato, tuttavia, non ha affatto arrestato la corsa degli azzurri neppure in Champions League. Il centrale coreano ha dato grandissima prova di maturità nel corso della gara d’andata degli ottavi contro l’Eintracht Francoforte, ed è adesso osservato speciale da parte di numerosi club esteri.

Calciomercato, Kim allo United: scenario inedito e Inter beffata

L’occasione sfumata dell’Inter trova adesso spazio nelle avances del Manchester United. Il club guidato da Erik ten Hag cerca rinforzi di spessore per la difesa del prossimo anno e non ha intenzione di tirarsi indietro dal proporre offerte vantaggiose.

Al contrario il Napoli vuole tentare a tutti i costi di blindarlo aumentandogli l’ingaggio sino ad un massimo di 3,5 milioni di euro stagionali. Secondo quanto riportato in esclusiva dai colleghi di ‘calciomercato.it‘, però, gli agenti del calciatore vorrebbero quantomeno discutere raddoppiando le cifre sinora percepite. A tal proposito, lo United potrebbe promettere esattamente quanto richiesto. Ma prima ci sarebbe da pagare la clausola rescissoria, non un grosso ostacolo se il club dovesse essere ceduto alla nuova cordata di acquirenti.