‘Smacco’ all’Inter, doppio accordo col Barcellona

‘Blaugrana’ pronti a tendere un’altra trappola all’Inter. Marotta e Ausilio sono seriamente preoccupati. Questo affare può davvero lasciarli a mani vuote

Nonostante le recentissime voci, più che fondate, che hanno visto il Barcellona al centro di alcune accuse riguardanti quei 7 milioni di euro versati negli anni all’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli per alcune corruzioni e, di conseguenza, favoreggiamenti sul campo, i catalani non vogliono minimamente saperne e continuano perciò a guardare avanti.

L’ex arbitro Enriquez Negreira, diventato negli anni vicepresidente del Comitato Arbitrale spagnolo, ha infatti l’Alzheimer e non toccherà, quindi, questo delicato argomento. Chi dovrà parlare, invece, sarà proprio l’attuale presidente dei ‘blaugrana’ Joan Laporta. Tralasciando questo discorso, però, Xavi e l’intero staff tecnico dei catalani sono, ora come ora, impegnati a dare unicamente le giuste direttive sul campo. Il Barcellona ha, infatti, detto addio nella giornata di ieri all’Europa: dove è stato eliminato dal Manchester United nell’edizione 2022-23 di Europa League.

Forti del 2-2 dell’andata ottenuto al ‘Camp Nou’, ai ‘Red Devils’ è bastato ‘solamente’ siglare una rete in più dei loro avversari. E’ stato grazie al 2-1 di Antony, non a caso, che Ten Hag e i suoi sono così riusciti a ribaltare il match di ieri, dove erano sotto di 1-0, e a conquistare il pass per gli ottavi di finale. Tema campo a parte, poi, il Barcellona si sta sicuramente distinguendo per i colpi che è già riuscito a chiudere in netto anticipo in vista del prossimo anno. Uno di questi è Evan N’Dicka: centrale difensivo in scadenza di contratto assieme all’Eintracht Francoforte che piaceva particolarmente all’Inter.

E’ vero, i nerazzurri provavano una sorta d’interesse nei suoi confronti, ma nonostante questo non hanno mai e poi mai fatto alcun passo concreto per arrivare a convincere il francese. Diverso è, invece, per Marcus Thuram. L’attuale centravanti del Borussia M’Gladbach, anche lui in scadenza di contratto, è una delle priorità assolute della ‘Beneamata, eppure, i nerazzurri rischiano ora di dirgli seriamente addio.

Calciomercato Inter, il Barcellona può affondare il colpo per Thuram: decisivo il papà Lilian

Dopo avervi accennato della situazione N’Dicka, centrale per cui i catalani hanno già raggiunto un accordo verbale, è giunto il momento di parlarvi di Marcus Thuram.

Il centravanti francese, Inter a parte, è riuscito ad attirare anche l’attenzione di Bayern Monaco e Barcellona. Proprio questi ultimi, poi, potrebbero provare a dare dal nulla una seria accelerata all’affare. A poter risultare decisivo, infatti, è il papà Lilian, ex Campione del Mondo e padre di Marcus Thuram. E’ questa, non a caso, l’eventuale ipotesi di mercato che rischia di mettere in seria difficoltà Marotta e Ausilio, i quali spingono per il suo arrivo a zero a Milano.

Restando sempre in tema Barça, poi, c’è anche un altro attuale calciatore dei ‘blaugrana’ che si trova, ad oggi, in Serie A e che noi conosciamo molto bene. Stiamo parlando di Samuel Umtiti, centrale difensivo – girato in prestito al Lecce – su cui si è espresso lo stesso direttore dei salentini a proposito del suo possibile futuro.

Corvino a Tv Play: “Ci auguriamo che il Barcellona ci lasci piena disponibilità per Umtiti”

Il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, dove ha detto la propria in merito al futuro di Samuel Umtiti.

“Quando arrivi da neo promossa in Serie A, devi cercare di creare la giusta miscela per restarci. Occorre un giusto cocktail di esperienza e gioventù e l’arrivo di Umtiti corrisponde perfettamente a questa esigenza. Questo è stato possibile anche grazie ad alcuni calciatori sconosciuti come Baschirotto, Strefezza e Hjulmand che erano, però, vogliosi di far bene. Su Samuel, invece, speriamo che in futuro il Barcellona possa ancora rendersi disponibile su questo. Ci auguriamo che la sua volontà sia quella di riscegliere il Lecce“.