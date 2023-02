50 milioni per Brozovic: spunta l’affare a Madrid

Il croato può dire addio in estate. Si pensa ad un clamoroso scambio a sorpresa dalla Spagna. Ecco cosa fa sapere l’Inter

Diciamocelo espressamente: l’Inter vanta, a proprio favore, un centrocampo che è tra i migliori in Italia, ma non solo. Basta, infatti, pensare al semplice fatto che assieme al loro, c’è quello del Napoli che sta regalando un gioco spumeggiante…E poi, se si vuol parlare di pura nomea, c’è anche quello della Juve che però fatica ad esprimere un buon palleggio, va detto.

Barella, Calhanoglu, Brozovic, Mkhitaryan e, all’occorrenza, anche un giovane di grandi prospettive come Kristjan Asllani. E’ questo il centrocampo su cui può fare affidamento Simone Inzaghi. Certo, non sarà sul podio europeo, ma di sicuro rientra tra i primi dieci/quindici d’Europa e di questo statene certi. Non a caso, perlomeno nella scorsa annata, era inimmaginabile pensare ad un’Inter senza Brozovic. Il croato ha dovuto inevitabilmente saltare alcune partite…Periodo che è poi coinciso con il periodo di black-out accusato dai nerazzurri (e che ha poi portato alla mancata conquista dello scudetto). Quest’anno, invece, la musica è cambiata.

E’ stato Calhanoglu, infatti, ad indossare le vesti da play-maker basso. Il tecnico piacentino gli ha letteralmente affidato le chiavi del suo centrocampo e lui ha sempre e comunque risposto presente. Al tempo stesso, poi, c’è stata anche la continuità di rendimento avuta da Henrikh Mkhitaryan: il quale, anche lui, è arrivato a racimolare qualcosa come 29 presenze, 3 gol e 1 assist. Trattasi, quindi, di un’Inter che è riuscita a fare a meno, anche, di un signor giocatore come Brozovic (adesso avrete capito, dunque, tutta quella sorta di premesse iniziali sul centrocampo nerazzurro).

Certo, è innegabile il fatto che il croato resta comunque un vero e proprio punto di forza di questa squadra, ci mancherebbe, ma al tempo stesso Marotta e Ausilio hanno comunque capito di poter fare a meno dell’ex Zagabria anche in vista del futuro. La ‘Beneamata’ sarà, infatti, chiamata a dover far registrare un attivo da 60 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno. Buona parte della cifra dovrebbe arrivare dalla potenziale cessione di Dumfries. Assieme a lui, però, potrebbe anche dire addio ‘Epic Brozo’. Fatta eccezione per quel famoso scambio con Kessie – al momento la più gettonata – potrebbe sorgere fuori qualche altra ed inaspettata iniziativa di mercato come questa.

Calciomercato Inter, si pensa allo scambio Saul-Brozovic: tutto quello che filtra dalle parti di Appiano

Non solo il Barcellona, ancora alla ricerca del futuro erede di Busquets, ma occhio anche all’Atletico Madrid per Brozovic. Gli spagnoli potrebbero, infatti, provare a mettere sul tavolo della ‘Beneamata’ una bozza di scambio con Saul Niguez: centrocampista che non rientra tra i piani di Simeone e che ha collezionato soli 533′ in Liga in stagione.

E’ vero, Saul è un calciatore che Ausilio apprezza moltissimo, ma l’Inter conta comunque di incassare una cifra importante per Brozovic in caso di una sua partenza. I nerazzurri partiranno, non a caso, da una richiesta da 50 milioni di euro…In modo tale da poterne incassare come minimo una trentina. Certo, sarà difficile – vista anche la sua età – ma Marotta ha affrontato, certamente, momenti peggiori nel corso della sua lunga esperienza da dirigente.

Sia chiaro, fatta eccezione per quella idea di scambio con Kessie – strada che al momento resta la più percorribile – il centrocampista croato non vanta altre importanti richieste. Del suo futuro se ne riparlerà soltanto nei prossimi mesi, anche se è ormai chiaro a tutti il fatto che l’ex Zagabria ci andrebbe in fretta e furia al Barcellona.