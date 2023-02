Mourinho all’Inter con Dybala: annuncio in tv

L’Inter e Josè Mourinho hanno costruito insieme uno dei momenti più importanti e soprattutto vincenti della storia del club. L’annuncio su una combo suggestiva

La scorsa estate l’Inter è stata accostata per diverso tempo a Paulo Dybala, attaccante argentino che svincolatosi dalla Juventus alla fine è arrivato proprio alla Roma di Josè Mourinho.

L’argentino nella capitale alla corte dello Special One è letteralmente rinato, ritrovando sorriso, continuità e le sue straordinarie giocate. Proprio alla figura di Dybala resta legatissima quella dello stesso ex nerazzurro Mourinho, come evidenziato anche dal giornalista Fabio Santini ai microfoni di Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay: “Io credo che Mourinho lasci la Roma a fine stagione e ci sia un modo di fare di entrambe le parti che porta a pensare che questo accadrà. Lui sta rilasciando dichiarazioni così come quando se ne è andato dall’Inter, da marzo parlava di addio nei confronti di Moratti, ma anche in base a quello che è successo al Chelsea. Non sembra che Tiago Pinto sia molto intenzionato a trattenerlo e, nella squadra in cui andrà, vorrebbe portarsi Dybala e Smalling”.

Calciomercato Inter, da Dybala a Mourinho: l’annuncio di Santini

Dybala con Mourinho altrove e lo stesso Santini risponde su un’eventuale suggestione Inter: “Se Mou andrà in nerazzurro, ma è molto difficile. Zhang ha detto no all’operazione dell’argentino che era già stata fatta da Ausilio e Marotta, è evidente che quest’ultimo conti davvero di voler portare la Joya alla Beneamata”.

Dybala peraltro nel suo contratto particolare con la Roma ha una clausola rescissoria valida per l’estero a 12 milioni di euro, e a 20 milioni in caso di trasferimento in un altro club di Serie A. In merito invece alla panchina di Inzaghi Santini ha aggiunto: “C’è anche una parte degli opinion leader e della società che non è molto contenta di Inzaghi, quella di stasera è uno snodo per il futuro dell’allenatore sulla panchina nerazzurra. A Milano già da un mese girano due nomi: Sergio Conceicao e quello di un fantacalcistico ritorno di Mourinho a Milano. Tutto un ambiente interno e vicino all’Inter non è del tutto convinto Inzaghi e, oserei dire, anche del suo staff. Il livello degli allenamenti non corrisponderebbe alle aspettative della dirigenza. E’ evidente che alla fine si tireranno le somme che, con questa proprietà, portano ad avere le mani legate”.

La suggestione di un ritorno di Mourinho resta quindi complessa, al netto del futuro di Inzaghi e di quel legame instaurato con Dybala.