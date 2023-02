Il Galatasaray non si ferma più: un interista raggiunge Icardi

Il Galatasaray ha costruito una squadra interessante facendo affidamento su vecchie conoscenze della Serie A come Icardi. Occhio all’eventuale colpo interista

Da Torreira a Sergio Oliveira, passando per Mertens, Zaniolo e Icardi, non mancano di certo gli ex Serie A all’interno della rosa di un Galatasaray che fa sul serio e ha tutte le intenzioni di provare a vincere il campionato.

La compagine giallorossa di Istanbul gestisce saldamente il primato con margine sulle inseguitrici, anche grazie all’apporto e al talento dei calciatori che sono passati dal nostro campionato. Il bomber è Mauro Icardi, che dopo un periodo di ambientamento ha iniziato a macinare gioco e soprattutto gol, provando a riprendere in mano la propria carriera dopo gli anni bui al Paris Saint Germain. Di questo passo, al netto del prestito dal PSG, non va esclusa un tentativo di permanenza per l’ex interista che potrebbe essere anche raggiunto da un altro calciatore a tinte nerazzurre. L’Inter infatti in estate cambierà diverse cose, e non mancheranno anche gli addii a costo zero. Al netto di Milan Skriniar, che finirà a Parigi, un altro probabile partente è Roberto Gagliardini, centrocampista classe 1994 arrivato all’epilogo della sua avventura a San Siro.

Calciomercato Inter, Gagliardini pronto a partire in estate: a zero idea per il Galatasaray

Lo stesso Gagliardini a gennaio aveva reclamato maggiore spazio e minutaggio nelle rotazioni, alla luce di un impiego risicato, con pronta risposta di Inzaghi che sottolineò la grande considerazione che ha da parte di tutti, e il suo status da professionista.

L’ex atalantino si mette infatti sempre a disposizione della squadra, fermo restando un ruolo marginale ed un minutaggio modesto con appena 17 apparizioni complessive in questa stagione con una bassa percentuale di titolarità. La concorrenza dopotutto è ricca e il 28enne di Bergamo (29 anni ad aprile) è in scadenza contrattuale. Un rapporto che non dovrebbe essere esteso, a meno di clamorose sorprese, e che condurrà quindi il calciatore verso altri lidi.

Vista la tendenza a prendere giocatori da top club, anche di Serie A, lo stesso Gagliardini potrebbe essere un buon affare a zero proprio per il Galatasaray, che potrebbe decidere di potenziare la propria mediana con un calciatore non troppo in avanti con l’età ma comunque reduce da un gruppo di valore e talento. Curiosamente, nel caso in cui Icardi restasse in Turchia, l’italiano potrebbe persino ritrovare un ex compagno di squadra come l’argentino. Ciò che è certo è che fino alla fine Gagliardini darà il massimo per l’Inter, poi in estate cercherà la prossima tappa.