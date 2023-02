Plusvalenza dopo la salvezza: idea Inter per l’idolo dei fantallenatori

La Serie A sta mettendo in luce alcune sorprese interessanti anche nella metà destra della classifica. Uno su tutti il leccese Federico Baschirotto

Non solo i grandi nomi blasonati nel campionato di Serie A, che quest’anno ha saputo regalare spazio e copertine anche a profili meno conosciuti e sponsorizzati alla vigilia del torneo. Il simbolo assoluto di questa rivalsa è Federico Baschirotto.

Il Lecce è tra le società che ha lavorato meglio in assoluto in Italia in termini di calciomercato, gestione dei costi e delle proprie risorse, in relazione agli obiettivi e a quelli che sono poi i risultati che sta raccogliendo la compagine allenata da Baroni. La salvezza è la stella polare dei giallorossi pugliesi che stanno, non solo mettendo in sicurezza la categoria, ma anche offrendo un calcio di ottimo livello. Il Lecce è infatti tra le sorprese più belle e piacevoli della metà destra della classifica di Serie A grazie ad un lavoro di collettivo che parte da Sticchi Damiani e continua su Corvino passando da Baroni e dall’exploit di diversi singoli. Gli uomini copertina dei pugliesi sono infatti Gabriel Strefezza e soprattutto Federico Baschirotto, autentico idolo degli amanti del fantacalcio proprio per la sua impressionante costanza di rendimento. Forza fisica, struttura, posizione, abilità nel gioco palla a terra e soprattutto in quello aereo con anche qualche gol nel motore: tutto questo sta offrendo Baschirotto al modico costo di circa 280mila euro. Un affare che il Lecce si coccola anche in ottica futura.

Calciomercato Inter, Baschirotto stagione super: il Lecce pregusta una plusvalenza maxi

Praticamente sempre in campo, con anche 3 gol all’attivo ed una solidità impressionante: Baschirotto ha sorpreso tutto a suon di prestazioni e la mania per il centrale classe 1996 è dilagata anche sui social.

Dalla Serie B ad autentica star grazie al lavoro quotidiano sul campo, che gli ha permesso di raggiungere vette inesplorate anche in Serie A. Il difensore nato all’Isola della Scala inizia anche ad attirare già qualche big. L’agente potrebbe aver cominciato a guardarsi intorno per fargli fare salto in un club di caratura ancora maggiore rispetto al Lecce, fermo restando il grande valore dei giallorossi. L’entourage potrebbe offrirlo anche all’Inter che è chiaramente a caccia di nuovi difensori visto l’addio di Skriniar ed altre situazioni incerte come quella di de Vrij. Il club salentino sogna nel caso una maxi plusvalenza con la valutazione impennata che potrebbe essere già sui 15 milioni di euro.