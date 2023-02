Ausilio rischia di dirgli addio: scambio con Morata

Nel mese di gennaio è stato accostato nuovamente all’Inter il nome di Franck Kessie, centrocampista ex Milan che intriga Ausilio. Nuova idea di scambio

Franck Kessie la scorsa estate ha salutato Milano e l’Italia per approdare al Barcellona a costo zero, dopo il mancato rinnovo con il Milan. In Catalogna l’avventura procede per fasi alterne, non risultando sempre al centro delle scelte di Xavi.

Soprattutto nella prima metà di annata l’ivoriano al Barça ha raccolto un minutaggio estremamente basso, in particolare in Liga. Da gennaio in poi le cose sono leggermente cambiate, ma il suo futuro resta avvolto tra le nubi viste le sue caratteristiche all’interno dell’ecosistema tattico del club catalano. Proprio nel corso del primo mese del nuovo anno, dedicato al calciomercato invernale, il nome di Kessie era stato accostato con decisione all’Inter. Una situazione che ha richiesto necessario l’intervento della dirigenza del Barcellona, oltre che di Xavi, per smentire le voci intorno ad un suo prematuro addio. Al netto di questa situazione l’ex milanista continua ad essere associato anche all’Inter, in quanto potrebbe partire dalla Catalogna la prossima estate nel caso in cui in blaugrana le cose non dovessero prendere anche un altro tipo di piega.

Calciomercato Inter, Kessie pallino di Ausilio ma spunta l’Atletico Madrid: la suggestione

Kessie è in particolar modo un pallino di Piero Ausilio e dal canto suo vorrebbe chiaramente giocare con maggiore continuità. Col Barcellona ha raccolto 27 presenze totali tra tutte le competizioni, per poco più di 1100 minuti completando molto raramente l’intera partita.

Dal punto di vista tecnico ha caratteristiche che all’Inter farebbero certamente comodo, ma a fine stagione ed in caso di partenza non vanno escluse altre soluzioni, anche spagnole. Una di queste potrebbe essere l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, che meglio si sposerebbe con le qualità del mediano ivoriano ex Milan, un calciatore fisico e di sostanza capace però anche di rendersi pericoloso in zona gol. I ‘Colchoneros’, che molto spesso hanno fatto negli ultimi anni affari col Barça, potrebbero provarci mettendo sul piatto uno scambio con Alvaro Morata, attaccante spagnolo ex anche del Real, che ai catalani è stato accostato molto spesso negli anni scorsi, senza poi mai effettivamente vestire i colori blaugrana. 9 gol e due assist totali per l’ex juventino quest’anno a Madrid, collezionando comunque una discreta continuità dal punto di vista dell’impiego nonostante l’ampia concorrenza in attacco soprattutto dopo l’arrivo anche di Depay.