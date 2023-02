DIRETTA Serie A, Bologna-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Bologna di Thiago Motta nella 24esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Bologna nel lunch match domenicale valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che attraversano un buon periodo di forma che sarà diretta da Orsato di Schio.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla bella vittoria contro il Porto nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, vogliono tornare a vincere anche in trasferta dopo il mezzo passo falso contro la Sampdoria per blindare il secondo posto in classifica dietro al Napoli. Dall’altro i rossoblu del grande ex Thiago Motta, invece, vanno a caccia di un successo di prestigio dopo quello proprio sui blucerchiati per restare in corsa per un posto nella prossima Conference. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 6-1 in rimonta grazie alla doppietta di Dimarco e ai gol di Dzeko, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Gosens. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Luigi Ferraris in tempo reale.