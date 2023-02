Inzaghi: “Hanno provato a stringere i denti. Brozovic, vi spiego”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro prima del match col Bologna valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A

“Non sarà una partita semplice, il nostro avversario è in salute. Abbiamo qualche defezione, ma ho massima fiducia in chi giocherà”. Così Simone Inzaghi poco prima del fischio d’inizio della gara col Bologna. Al ‘Dall’Ara’ non ci sono Skriniar e Dimarco: lo slovacco per via di una lomboglutalgia sinistra, il terzino a causa di un affaticamento muscolare addominale.

“Hanno provato a stringere i denti, però non ce l’hanno fatta ad esserci. Speriamo siano dei nostri già dalla prossima“. Sarà del match, invece, Marcelo Brozovic. Il croato partirà dall’inizio, con Mkhitaryan e Calhanoglu ai suoi lati: “Sappiamo tutti l’importanza che Marcelo ha per noi – ha sottolineato il tecnico dell’Inter al microfono di ‘Sky Sport’ – Aveva giocato con l’Udinese entrando poi molto bene col Porto“. Out per turnover Acerbi e Barella: “Ho fatto delle valutazioni, tutti e due restano inizialmente fuori perché sono quelli che hanno giocato di più”. Prima per l’Inter al ‘Dall’Ara’ dopo la sconfitta dell’anno scorso che, di fatto, costò lo Scudetto: “Senz’altro è un ricordo, ma non dimentichiamo che nelle ultime undici partite dello scorso campionato facemmo 10 vittorie, finale di Coppa Italia compresa. Oggi siamo qui per dare continuità di risultati”, ha concluso Inzaghi.