“Devono risolvere il problema”: Inzaghi nella bufera, Marotta attacca

L’amministratore delegato nerazzurro ha parlato all’indomani del pesante ko contro il Bologna. Le sue dichiarazioni sul futuro di Inzaghi e Lukaku

L’Inter ne è uscita sconfitta per 1-0 dal ‘Dall’Ara’ nella giornata di ieri, dove ad aver sancito il settimo ko in campionato dei nerazzurri è stato Riccardo Orsolini grazie ad una sua rete siglata al 76′. Questa cosa ha, inevitabilmente, gettato il morale dei nerazzurri sotto i loro piedi ed ecco che a parlare del momento di forma che sta attraversando la ‘Beneamata’ è stato lo stesso Beppe Marotta.

L’Ad nerazzurro è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dove ha così esordito: “Il percorso di questi ultimi anni è sicuramente soddisfacente, ma la squadra e l’allenatore devono fare molto di più per arrivare a risolvere del tutto il problema legato alla continuità. Noi, come società, siamo e saremo sempre pronti a supportarli, ma sta a loro trovare il rimedio a questa problematica tramite un confronto aperto ad Appiano. E’ vero, abbiamo fatto bene nelle coppe, ma l’obiettivo più ambito è lo scudetto“.

Queste le prime parole con cui Beppe Marotta ha descritto lo status attuale dell’Inter. Non sono mancate, poi, anche le dichiarazioni rivolte nei confronti di Simone Inzaghi…Tecnico sul cui futuro ha fatto chiarezza l’ex dirigente bianconero. “Dopo la sconfitta di ieri col Bologna siamo qua a chiedere alla squadra e all’allenatore ancor più motivazione e concentrazione. Lo facciamo affinché non si perda di vista l’obiettivo di questa stagione, ossia la qualificazione in Champions. Dobbiamo dare soddisfazione ai tifosi. Simone è un allenatore giovane, bravo e soprattutto preparato. La fiducia in lui non è mai mancata”. Da lì è giunto, inoltre, un particolare annuncio su Lukaku e non solo.

Marotta senza filtri: “Lukaku a giugno ritornerà al Chelsea e vedremo cosa fare. Apprezzato anche Lautaro”

Non solo Inzaghi, Beppe Marotta ha avuto anche tempo e modo di commentare il gesto di Lautaro Martinez – il quale ci ha messo la faccia nell’intervista post-gara col Bologna – ed il momento di forma di Lukaku, soffermandosi sul suo futuro.

“L’atteggiamento di Lautaro ci è piaciuto, abbiamo apprezzato molto le sue dichiarazioni. Sono sinonimo di appartenenza e attaccamento alla maglia che indossa. Tutti dovranno proseguire su quella strada una volta rientrati ad Appiano. Se Lukaku resta all’Inter? Parlarne ora è prematuro. A giugno rientrerà al Chelsea e da lì si aprirà un nuovo scenario, poi vedremo cosa fare. Lui vuole restare e, conoscendolo, vedremo se ci saranno i presupposti per rinegoziare il suo ritorno“.