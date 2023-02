Calciomercato Inter, Di Maria a zero: annuncio in diretta

Dichiarazione a sorpresa su Di Maria. A fine stagione può essere addio tra lui e la Juve. Ecco l’annuncio che lo accosta ulteriormente ai nerazzurri

E’ stato solamente nel corso della passata sessione estiva di mercato che la Serie A ha accolto Angel Di Maria: giocatore dotato di una tecnica sopraffina e a cui il nostro campionato ha dato, per l’appunto, il proprio benvenuto soli sette mesi fa.

Una piacevole sorpresa per tutti gli amanti del calcio, in quanto ‘El Fideo’ rappresenta indubbiamente una delle più forti ali d’attacco che questo sport abbia mai avuto. Non bisogna far altro che dare onore al merito, c’è da dirlo. Di Maria ha, infatti, totalizzato nella sua lunga e brillante carriera la bellezza di 161 reti e 250 assist complessivi (ora avrete capito il perché di tutti questi apprezzamenti nei suoi confronti). Trattasi di un fantasista che ne fa della tecnica uno dei suoi maggiori punti di forza e che, non a caso, tutti quanti noi conosciamo bene.

Come ormai ribadito precedentemente, la Juventus lo ha accolto nella sua famiglia a parametro zero nello scorso luglio: dove l’argentino è andato a percepire 6 milioni di euro a stagione di base fissa, estendibili poi fino ad un massimo di 7 e legati ad alcuni bonus riguardanti le sue presenze. Nel seguente contratto, è stato stipulato un accordo che lo vede legato alla ‘Vecchia Signora’ fino a giugno 2023, ma pur sempre con l’aggiunta di un’opzione di rinnovo per un altro ed ulteriore anno.

Nonostante questo, però, per via del disastroso momento che la Juve sta vivendo a livello dirigenziale – dove c’è ancora l’inchiesta Prisma in atto: con le potenziali sanzioni che vanno dal rischio retrocessione, fino ad arrivare ad una possibile esclusione da campionato e coppe – molti big, tra cui Di Maria, potrebbero arrivare a dare il loro addio a fine anno qualora talune di queste sanzioni dovesse seriamente verificarsi. Nel recente passato, il calciatore è stato accostato anche all’Inter…Ed ecco che a soffermarsi su questo delicato argomento è stato un giornalista in particolare.

Biasin a Tv Play: “Di Maria-Inter scenario più che credibile. Vi dico la mia”

Il noto giornalista di ‘Libero’, Fabrizio Biasin, è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, per poter parlare a proposito della situazione Di Maria: dove c’è stato modo di soffermarsi anche sui presunti rumors di mercato riguardanti l’Inter.

“Di Maria–Inter? Proviamo a ragionarci su un attimo: i nerazzurri rinunceranno all’ingaggio di Skriniar già nella prossima estate, con Marotta che tenderà ad osservare con la massima attenzione il mercato degli svincolati. Poi c’è anche la tematica Brozovic. La ‘Beneamata’ potrebbe cedere anche lui nei mesi a venire e, forse, vi dico anche che nel 2024 non ci sarà più da pensare nemmeno all’ingaggio di Mkhitaryan. In virtù di tutta questa serie di motivi, dico quindi che l’Inter mi sembra un’ipotesi più che credibile. Poi parliamoci chiaro, magari potrebbe essere proprio Lautaro Martinez a chiamarlo”.