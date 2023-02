Il grande ritorno all’Inter: adesso Inzaghi ‘trema’

Futuro in bilico per il tecnico piacentino. La sua permanenza è a forte rischio. Spunta fuori il nome del grande ex per la panchina

Un anno e mezzo più che soddisfacente quello trascorso da Simone Inzaghi al fianco dell’Inter, seppur caratterizzato da fin troppi alti e bassi. E’ proprio questo, non a caso, a potergli costare caro in vista della prossima stagione.

I nerazzurri stanno, infatti, pagando le conseguenze di tutti quei risultati altalenanti che li hanno, poi, portati ad avere quella poca continuità di rendimento. E’ questo il nemico più grande di Inzaghi ad oggi: il fatto di non avere, dalla sua, importanti doti caratteriali che li consentano di entrare a 360 gradi nella testa dei propri giocatori (cosa che accadeva con Conte, invece). Parliamoci chiaro però…L’ex tecnico laziale, in fondo in fondo, non è un allenatore poi così ‘malvagio’ e disprezzabile.

E’ vero, può piacere così come può, anche, non aggradare la maggior parte dei tifosi interisti (cosa che lo rende, proprio in virtù di questo, un coach del tutto discutibile). La sua Inter non gioca male ma pecca, se non altro, nel non riuscire ad ‘ammazzare’ le partite. Altra lacuna poi – eccezion fatta per quei cambi, a volte, incomprensibili a gara in corso – è quella di non riuscire a mantenere viva l’attenzione dei suoi calciatori anche nei match contro le ‘piccole’.

Lo si è visto, per l’appunto, contro squadre del calibro di: Empoli, Sampdoria, Monza, Bologna e anche con l’Udinese all’andata. Questi alcuni dei tanti punti persi per strada dall’Inter e che, di certo, avrebbero permesso ai nerazzurri di avere molte sconfitte in meno rispetto alle 7 attuali che possiedono, ad oggi, in campionato. Inzaghi pecca proprio in tutto ciò ed è sicuramente questa la cosa che sta spingendo l’intera dirigenza a valutare qualche altro profilo in vista della prossima stagione. Tra questi, occhio ad un ex nerazzurro che potrebbe ritornare da punto e accapo a Milano, ma in vesti da allenatore questa volta.

Calciomercato Inter, futuro in bilico per Inzaghi: tiene vita la candidatura di Thiago Motta

Qualora l’Inter non dovesse rientrare tra le prime quattro della classe a fine campionato, Simone Inzaghi finirebbe per essere immediatamente esonerato. La dirigenza è stata chiara in questo e pretende, quantomeno, la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Al tempo stesso, però, è anche vero che Marotta e Ausilio hanno già incominciato a guardarsi attorno: tenendo a portata di mano tutti i possibili scenari. Tra questi vi è anche l’ipotesi Thiago Motta, nome che nelle ultime ore sta circolando con diversa insistenza. A dire il vero, però, noi di InterLive.it avevamo incominciato a parlarvene già un po’ di tempo fa…Facendo, non a caso, un discorso di presentazione sul tecnico brasiliano (naturalizzato, poi, italiano).

Ormai non è più un mistero: l’ex tecnico dello Spezia intriga moltissimo l’intera dirigenza nerazzurra. Ha personalità, duttilità tattica, ma soprattutto una mentalità offensiva più che consolidata. L’Inter ha avuto modo di constatare tutto ciò proprio nel match di ieri vinto per 1-0 dal Bologna, panchina su cui siede attualmente. Non a caso, gli emiliani sono più che soddisfatti ad oggi dei concetti apportati da Thiago Motta: al punto che vorrebbero predisporre assieme il suo rinnovo di contratto (visto che scadrà nel 2024). Ecco che a parlarne del tutto è stato il suo agente stesso.

Canovi a Tv Play: “Tra Thiago Motta e l’Inter non c’è ancora nulla. Ora è concentrato sul Bologna”

L’agente di Thiago Motta, nient’altro che Alessandro Canovi, è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, per poter fare chiarezza sul presente e sul futuro del suo assistito.

“Ve lo assicuro, in questo momento non c’è ancora nulla con l’Inter. L’obiettivo di Thiago è quello di vincere la prossima gara contro il Torino. Lui è uno che pensa al presente, Ora come ora sta lavorando con una società sana e vuole arrivare a creare qualcosa di importante. No, non ci sono clausole rescissorie con il Bologna: abbiamo un accordo biennale con loro ed in questo momento è questa la nostra priorità“.