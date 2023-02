Caos Calhanoglu: i tifosi del Milan lo prendono in giro

Il centrocampista al centro dello scherno da parte degli ex tifosi, a seguito della sconfitta rimediata dall’Inter fuori casa contro il Bologna

Il solo squillo di Riccardo Orsolini è bastato al Bologna per portare a casa tre punti importantissimi sul fangoso manto erboso dello Stadio Dall’Ara contro l’Inter, diretta inseguitrice del Napoli in un cammino ormai tortuoso verso lo Scudetto.

Simone Inzaghi è stato il primo ad addossarsi le critiche di una partita piuttosto spenta, come lo è stata la prestazione del resto della squadra soprattutto nel corso del primo tempo. Adesso, però, è tempo di rialzare la testa e concentrarsi sugli impegni a venire. Sia in campionato che in Champions League. Intanto è tornato a far parlare di sé anche Hakan Calhanoglu, non brillantissimo nel rientro come mezz’ala accanto a Marcelo Brozović playmaker. La sua prova, condita anche da un pesante errore in area di rigore che poteva valere quantomeno la rete del pareggio, è stata anche oggetto di scherno e derisione sui social da parte degli ex tifosi milanisti.

#Calhanoglu ha fatto il video?#MilanAtalanta #BolognaInter — Il carro di Tomori – Si è girato Giroud 🇹🇭 (@lumacarapida) February 26, 2023

Statistica interessante: per la prima volta nei massimi 5 campionati europei un giocatore turco (#Calhanoglu) riesce a perdere per due anni di fila a #Bologna. #BolognaInter — Tempi Rossoneri 🔴⚫ (@TempiRossoneri) February 26, 2023

L’errore sottorete, poi il delirio sui social: Calhanoglu bersagliato

Calhanoglu è stato ripreso più volte dai tifosi rossoneri e persino dai suoi ex compagni di squadra per aver utilizzato i propri mezzi social in modo sarcastico, per punzecchiare i rivali e ribadire la supremazia dell’Inter in Serie A.

Il gol divorato a porta vuota contro il Bologna, però, ha sollevato le masse che non hanno perso tempo a ricambiare con la sua stessa moneta il favore.

Calhanoglu come ha giocato? Hanno vinto lo scudetto? Hanno battuto il Bologna? Sono ancora in corsa per lo scudetto? È stato un affarone che ha cambiato gli obbiettivi dell’Inter? No? Ahahahahahahahahah #BolognaInter — Betrüger Wahr (@BetrugerW) February 26, 2023

Calhanoglu mangiato e digerito da un 2004 di nome Antonio Raimondo. Momenti esilaranti #BolognaInter — waria (@lmiao_10) February 26, 2023

L’Inter ha perso.

Calhanoglu ha perso.

Non è tanto, ma sono già contento.#BolognaInter — Vento dell’Est (@zar_est) February 26, 2023

Ciao @Calhanoglu a che ora esce il tuo video montaggio su #BolognaInter? — Popolo Rossonero (@popolorossoner) February 26, 2023