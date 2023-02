Inter, ribaltone inatteso: accordo e firma con la Juventus

Si era parlato di addio a zero e di un possibile ma mai confermato accordo con l’Inter; a quanto pare, però, la Juventus sarebbe pronta a offrire al giocatore in scadenza un nuovo contratto

Massimiliano Allegri si prepara al derby torinese con parecchi dubbi. Con chi sostituire lo squalificato Locatelli? Meglio Paredes o il giovanissimo Enzo Barrenechea? Sembra che il centrocampista classe 2001 potrebbe fare il suo esordio all’Allianz Stadium. Torna anche Pogba in panchina, ma sembra difficilissimo considerare un suo impiego dal primo minuto. Stessi dubbi per Chiesa, che dovrebbe partire dalla panchina.

Ci sarà di sicuro Alex Sandro, che nelle ultime uscite ha dimostrato di poter dare ancora molto alla Juve. Per questo i dirigenti della Juventus sembrerebbero anche pronti a chiudere con il brasiliano un accordo per il rinnovo. Una trattativa che, fino a un paio di settimane fa, sembrava impossibile.

Alex Sandro ce la sta mettendo tutta. Sembra interessato a conquistarsi il prolungamento del contratto, anche per entrare nella storia del club bianconero. Nel contratto c’è la clausola per un prolungamento automatico al raggiungimento delle quaranta presenze stagionali. In caso di prolungamento di contratto, Alex Sandro potrebbe anche riuscire a superare il record di Pavel Nedved, cioè il giocatore straniero con più presenze (327 in tutto) nella storia juventina. Il brasiliano è per ora a quota 299 e con il derby arriverà quindi a 300.

Gioca meglio, Alex Sandro, specie da quando Allegri lo ha spostato da terzino a centrale di sinistra nella difesa a tre. Così, dopo un paio di stagioni non all’altezza e alcuni errori pesanti (come quello sul goal di Sanchez nella Supercoppa all’ultimo minuto dei supplementari), Alex Sandro sembra essersi riguadagnato la fiducia dell’ambiente.

Alex Sandro firma un nuovo accordo con la Juventus: si allontana l’Inter

Non partirà più a zero. E l’Inter non potrà più ingaggiarlo come svincolato. L’interesse da parte di Marotta c’era. L’unico dubbio riguardava l’ingaggio. Lo stesso dubbio è considerato anche dalla dirigenza juventina, ciononostante, nel nuovo accordo di rinnovo tra Juventus e giocatore, lo stipendio non dovrebbe essere ritoccato alla firma.

Sembrava che questo potesse essere l’ultimo anno di Alex Sandro in bianconero. Ma ora si punta a un rinnovo annuale, con opzione per un ulteriore anno. In realtà l’Inter non può dirsi delusa, dato che non c’è stata alcuna trattativa con gli agenti del giocatore. Il brasiliano è stato accostato all’Inter solo come suggestione, sempre nell’ottica di una cessione in estate di Dumfries.

I nerazzurri, ormai è noto, seguono altri profili: piace molto Tajon Trevor Buchanan del Bruges, che costerebbe una quindicina di milioni, e poi si segue con interesse Noussair Mazraoui del Bayern Monaco. Terza scelta: Mazzocchi della Salernitana.

Juve, fra rinnovi e rischio retrocessione

La Juventus dovrà comunque procedere con cautela anche per quanto riguarda i rinnovi. La società non può sapere cosa succederà da qui a giugno. Si parla di una possibile revoca della penalizzazione di 15 punti. Ma allo stesso tempo potrebbe arrivare una stangata ancora più pesante. L’avvocato Gigi Marengo, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch TvPlay, ha parlato fuori dai denti di rischio retrocessione.

“Il grosso deve ancora arrivare e arriverà con il processo sugli stipendi”, ha argomentato l’avvocato. “Parrebbe, ma non ho i fascicoli in mano, che senza quell’escamotage sugli stipendi il bilancio del patrimonio netto sarebbe negativo. E con il patrimonio netto negativo non ci si può iscrivere al campionato. Io sono estremamente convinto che l’anno prossimo la Juventus giocherà in Serie B”.

“Siccome la Juve è una società quotata in borsa, che genera dei reati gravissimi“, ha spiegato ancora Marengo, “dunque falsa comunicazione dei mercati, c’è di tutto vedete. E qui ve lo dico troviamo: mezzo codice penale in questa roba. Questo riguarda il signor Agnelli e i suoi collaboratori. Per quanto riguarda il rapporto sportivo, le carte federali chiedono certi requisiti per l’iscrizione al campionato. Tuttavia, parrebbe da voci significative che quell’escamotage sia servito alla società per iscriversi al campionato. Ora se questo fosse certo, scatterebbe in automatico una sanzione che va dalla retrocessione alla radiazione”.