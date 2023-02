Inter, cambia tutto: offerta da 30 milioni per Kessie

Il centrocampista ivoriano, già accostato all’Inter da diverse settimane, potrebbe non tornare in Serie A la prossima estate

Franck Kessié ha fatto molto discutere di sé nel corso delle ultime settimane, da prima che la sessione di mercato invernale aprisse ufficialmente i battenti. La motivazione principale risiede nel fatto che da quando si trova a calcare i terreni gioco de La Liga con la maglia del Barcellona, non ha avuto modo di esprimere il miglior calcio. Un po’ per qualche limitazione fisica, un po’ per la volontà del tecnico spagnolo Xavi di ammettere altri centrocampisti come prime scelte nel suo scacchiere.

Così il suo nome è tornato di moda anche in Serie A, con i tifosi del Milan piuttosto nostalgici e tante altre realtà disposte ad accaparrarsi le prestazioni di un calciatore pur sempre molto apprezzato e che ha contribuito ad accrescere la fama del nostro campionato. Tra queste c’è stata anche l’Inter ad aver mostrato un filo di interesse molto sottile, tanto che per diverso tempo non s’è ben capito se ci fosse reale attrazione o mera suggestione. Dai blaugrana è prontamente giunta la smentita su qualsiasi tipo di operazione, ma adesso Xavi sembrerebbe ricredersi. È difficile che il cartellino di Marcelo Brozović possa essere sfruttato per un’operazione di scambio, così come anche difficile è la strada che porta il centrocampista ivoriano a vestire nerazzurro a mezzo di un prestito. Pertanto, è altamente probabile che il suo futuro non sarà ancora una volta in A.

Calciomercato, niente Serie A per Kessié: riecco la Premier

Stando ai media spagnoli, Kessié avrebbe stuzzicato le attenzioni della Premier League. A sondare le sue prestazioni c’è Fabio Paratici in nome del Tottenham di Antonio Conte.

Il club londinese potrebbe mettere sul piatto un’offerta lampo da 30 milioni di euro per convincere il presidente Laporta, ma dei dettagli si parlerà soltanto la prossima estate. Non si esclude, tuttavia, che il centrocampista possa restare ancora al Barcellona qualora dovesse tornare utile nel corso delle ultime partite della fase finale di campionato, dopo l’esclusione del club da tutte le competizioni europee in questa stagione.