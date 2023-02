Infortunio terribile: si opera e tornerà fra otto mesi

Batosta incredibile per il club. Il difensore va ko e non potrà mettere piede in campo per poco meno di un anno. Può pensarci l’Inter quando andrà in scadenza

L’ultimo turno di campionato ha, inevitabilmente, riservato alcune inaspettate sorprese in qualsiasi altra Nazione. E’ stato, ad esempio, qui in Italia che l’Inter ne è uscita sconfitta per 1-0 contro il Bologna…Anche se i nerazzurri non sono i soli ad aver compiuto un simile passo falso.

La stessa sorte, infatti, è toccata anche al Barcellona di Xavi. Anche i ‘blaugrana’ hanno dovuto arrendersi sotto i colpi dell’Almeria: club che si è imposto, per 1-0, grazie alla rete siglata da El Bilal Toure al 24′. Girando ancor più in là invece, precisamente in Francia, c’è stato anche il Monaco che ha, a sorpresa, rimediato un brutto ko contro il Nizza (col risultato finale che recitava 0-3 in favore di questi ultimi). Restando sempre da quelle parti infine, c’è stato, sfortunatamente, un altro tipo di ko in Lique 1: dove, ad averne pagato le conseguenze, è stato il malcapitato Presnel Kimpembe.

Il centrale difensivo del Psg è stato costretto ad uscire al 16′ in barella a causa di un problema rimediato al tendine d’Achille nel corso della gara contro il Marsiglia (vinta, poi, per 0-3 dai parigini). A distanza di qualche giorno, gli ulteriori esami svolti ne hanno certificato, proprio, la rottura del tendine d’Achille destro. Il francese sarà, infatti, costretto ad operarsi e tornerà solamente ad ottobre, vale a dire tra otto mesi esatti. Occhio perché a farci su un pensierino potrebbe essere l’Inter (una volta di rientro dall’infortunio chiaramente).

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Kimpembe per quando andrà in scadenza col Psg

A causa di questo brutto infortunio rimediato contro l’Olympique Marsiglia nella scorsa domenica sera, Presnel Kimpembe sarà costretto ad osservare i propri compagni di squadra sino al prossimo ottobre.

La sua stagione è, infatti, terminata in netto anticipo e, ora come ora, dovrà solamente pensare al proprio recupero. Certo, non sarà facile, in quanto nel prossimo autunno saranno cambiate molte cose…Ma il primo ad esserne consapevole di tutto questo è proprio l’attuale difensore centrale del Psg. Il francese ha un contratto che lo vede legato al fianco dei parigini sino a giugno 2024 e, per via del fatto che si troverà ad avere una folta concorrenza davanti a sé nei mesi a venire – dove vi figura gente come: Marquinhos, Skriniar e Ramos, qualora dovesse raggiungere l’intesa per il rinnovo – potrebbe anche finire per prendere in considerazione l’idea di lasciare un giorno Parigi a parametro zero.

Il classe ’95 era stato accostato nel recente passato anche alla Juventus ma, nonostante questo, potrebbe far gola anche all’Inter. E’ vero, resta ancora da capire se rinnoverà o meno assieme al Psg ma, in caso di non rinnovo, potrebbe finire per essere acquistato a titolo gratuito dai nerazzurri. L’unico ostacolo resta, se non altro, quello dell’ingaggio. Kimpembe ha uno stipendio che si aggira attorno ai 10 milioni di euro netti a stagione…E, per far sì che prenda seriamente un volo per Milano, è necessario che arrivi, nel caso, a ridursi notevolmente l’ingaggio.