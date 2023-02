Niente Champions e Lautaro se ne va: 116 milioni dalla Premier

Il centravanti argentino è strettamente legato alla qualificazione nella massima competizione europea per il prossimo anno, grandi club sono all’uscio in attesa di un’apertura dall’Inter

Dopo qualche mese di incertezza, il ‘Toro’ s’è risvegliato dal lungo sonno. Lautaro Martinez è tornato ad essere il centravanti incisivo che era in precedenza, segnando reti pesanti sia in campionato che in Champions League. La sua è una promessa d’amore eterno: portare la fascia da capitano al braccio dopo l’esperienza negativa di Milan Skriniar è una responsabilità per pochi, il sigillo della sua importanza negli schemi tattici di Simone Inzaghi.

Come tutte le favole, però, ogni cosa potrebbe presto svanire nel nulla. Il gioco del calcio, del resto, ammette sempre grandi sorprese fronte mercato. Nel momento in cui l’Inter non dovesse centrare l’obiettivo ultimo della qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club, allora Lautaro potrebbe seriamente tornare a far parlare di sé in Premier League. Non che l’interesse di Manchester United, Tottenham e Newcastle sia mai svanito: è semplicemente stato accantonato, messo in un cassetto e pronto per rispuntare alla prima occasione utile. Certo i club inglesi possono promettere cifre esorbitanti non soltanto al calciatore ma anche alla dirigenza nerazzurra. Esattamente ciò che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio gradirebbero di fare per ovviare alle ultime pendenze debitorie della gestione di Steven Zhang.

Calciomercato, su Lautaro ancora l’ombra della Premier

Al momento, l’Inter gradirebbe monetizzare la cessione di Lautaro per una cifra non inferiore ai 70 milioni ma che potrebbe sfiorare tranquillamente gli 80 milioni in caso di asta a tre.

L’eventuale tipologia di contratto lo legherebbe ad una delle potenziali pretendenti per almeno quattro anni, sulla base di un ingaggio da 9 milioni di euro netti a stagione. Una spesa totale da circa 116 milioni di euro, impensabile per qualsiasi altra realtà di Serie A ed estera eccezion fatta per qualche spuria presenza in Spagna.