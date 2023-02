Segna a raffica: Inter, nuovo bomber dalla Serie A

Numeri da sogno e rendimento da assoluto top per lui. I nerazzurri lo osservano. Potrebbe essere il suo contratto in scadenza nel 2024 ad agevolare il tutto

La brutta battuta d’arresto avvertita contro il Bologna due soli giorni fa, non può e non deve bloccare il cammino dell’Inter. I nerazzurri sono, infatti, chiamati ad un’importante reazione: cosa che può manifestarsi, solo e soltanto, attraverso il duro lavoro sul campo.

Il primo ad esserne consapevole di tutto questo è proprio Lautaro. L’attuale capitano dell’Inter è intervenuto nel post-gara contro gli emiliani dove ha ammesso tutta una serie di cose. Ad ogni modo, quindi, qualsiasi componente della ‘famiglia’ nerazzurra è chiamato a dare il massimo. Diventa fondamentale, dunque, eseguire un buon lavoro non soltanto sul terreno di gioco ma anche da dietro le quinte. Spetta a Marotta e Ausilio, non a caso, occuparsi di tutti quegli aspetti riguardanti il mercato.

Saranno loro difatti, assieme alla restante parte della dirigenza chiaramente, a dover risolvere i problemi riguardanti l’attacco. Ormai si sa: Dzeko, per quanto possa ancora dire la propria, ha un’età più che avanzata, Correa non incide e si trova quasi sempre ai box, mentre Lukaku può, come non può, rimanere. Di questo se ne parlerà, insomma, nei prossimi mesi. In fin dei conti, però, è anche vero che Zhang e compagnia devono provare a mettere le mani avanti: senza trascurare alcun minimo dettaglio.

Per essere ancora più chiari, l’obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati. Il mercato è solito riserva, quando meno te lo aspetti, grandissime opportunità. Una di queste, potrebbe riguardare direttamente la Serie A…Dove c’è un bomber su tutti, eccezion fatta per Osimhen, che sta letteralmente lasciando a bocca aperta qualsiasi addetto ai lavori.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Nzola: c’è anche il Torino alla finestra

Non solo il Torino, anche l’Inter potrebbe finire per pensare a M’Bala Nzola in vista del prossimo anno.

Il centravanti angolano è già arrivato a quota 13 in stagione, a cui si è aggiunta poi la sua recentissima doppietta siglata all’Udinese due soli giorni fa. E’, senz’alcun ombra di dubbio, lui una delle più grandi sorprese di questo campionato: in quanto si trova ‘solamente’ al quarto posto della classifica capocannonieri di Serie A (sopra a gente del calibro di Immobile, Vlahovic, Dybala e Leao per intenderci).

Occhio anche all’Inter, quindi. Magari, ad agevolare il tutto potrebbero essere gli ottimi rapporti che intercorrono tra lui ed il suo agente Giovanni Branchini, stesso rappresentante di Brozovic. Il suo prezzo è, per giunta, alla portata e potrebbe rivelarsi una valida alternativa se continua ad esprimersi a certi livelli. Non dimentichiamoci che ha un contratto che lo vede legato allo Spezia sino a giugno 2024.