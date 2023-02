INTERLIVE | Dall’Inter al Milan: ha vinto Maldini, ‘solo’ 5 milioni più bonus

Pioli e il ‘Diavolo’ si sono aggiudicati il derby sul mercato. L’affare della scorsa estate ha dato di gran lunga ragione a loro. Niente Inter, i nerazzurri lo hanno snobbato

Dopo un intero mese di diluvio, dalle parti di Milanello sembra essere tornato, sul serio, il sereno. I rossoneri sono, infatti, reduci da tre importanti vittorie in campionato che le hanno permesso di riagganciare l’Inter: al momento posizionata al secondo posto della griglia generale di Serie A a pari punti col Milan.

47 per uno e 47 per l’altra: è questo ciò che recita, ad oggi, lo score delle cugine milanesi in campionato. A differenza dell’Inter, però, i rossoneri sembrerebbero essersi rimessi in carreggiata. A testimoniarlo sono proprio i numeri. 4 vittorie conquistate nelle ultime quattro uscite tra Serie A e Champions League, 5 reti messe a segno – con la media di 1,25 gol a partita, quindi – ma soprattutto quattro clean-sheet accumulati che hanno dato a questa squadra nuove ed ulteriori certezze.

E’ stato grazie a questo nuovo sistema di gioco che il Milan di Stefano Pioli è riuscito a ritrovare quella solidità che gli era mancata nell’arco dell’ultimo mese di tempo. Nel seguente 3-5-2, figurano anche alcuni nuovi interpreti: tra questi vi è sicuramente Malick Thiaw. Il centrale tedesco si è, sin da subito, messo in mostra grazie ad una serie di importanti caratteristiche che possiede. Trattasi, per l’appunto, di un difensore dotato fisicamente – in quanto alto 1,94 m – bravo sia nel corto che nel lungo e forte anche nei duelli aerei.

La cosa che sorprende ancor di più, poi, è che il tecnico parmigiano lo ha gettato nella mischia così all’improvviso…Ed il classe ’01 ha subito risposto presente. Oseremmo dire, quindi, che il calciatore è diventato ormai una delle nuove certezze di questa squadra. Sgranate per bene gli occhi, però, in quanto c’è un particolare retroscena riguardante l’Inter da non poco conto.

Calciomercato Inter, ecco come Thiaw poteva diventare nerazzurro: il suo agente lo propose in estate

Stando a quanto raccolto da noi di Interlive.it, poco prima di raggiungere il Milan nello scorso agosto, Malick Thiaw è stato proposto a tutta una serie di club: tra cui vi era anche l’Inter in prima fila.

Ad essere sinceri, infatti, il suo agente – nient’altro che Gordon Stipic – è lo stesso rappresentante di Hakan Calhanoglu…E che, proprio come accaduto col turco, avrebbe potuto permettere al tedesco di far approdare, anche lui, sull’altra sponda di Milano. Nulla da fare però: i nerazzurri non hanno nemmeno preso in considerazione quell’offerta e ad essersi fatto avanti, poco dopo, è stato il Milan. I rossoneri hanno avuto ragione acquistandolo per ‘soli’ 5 milioni di euro più altri 2 di bonus. E’ vero, la seguente cifra può arrivare a toccare il tetto dei 10 milioni di euro ma, vista anche la giovane età del ragazzo e gli ampi margini di crescita che sta dimostrando di avere, si è trattato di un gran bell’affare.