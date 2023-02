Guai grossi per l’Inter: salta l’intero pagamento 2022/2023

La sponsorizzazione non porta ai frutti sperati, così il club difende i propri interessi e incita l’azienda a provvedere quanto prima ai corrispettivi

Non c’è stato buon sangue sin dai primi mesi di sponsorizzazione. Ora il rapporto con DigitalBits sembra pressoché compromesso in via definitiva. L’Inter, infatti, non ha ancora ricevuto una serie di importi dovuti stando al vecchio accordo con la società di blockchain, in relazione a più stagioni sportive. A comunicarlo è il reparto di Media e Communication, all’interno del quale confluiscono proprio i ricavi derivanti da questo genere di partnership, con una nota a fronte dell’analisi di bilancio aggiornata al 31 dicembre 2022.

Nello specifico, si legge, DigitalBits avrebbe fatto fede al pagamento di 5 milioni di euro per l’apposizione del logo sulle maglie da gara nella stagione 2021/2022, più 100 mila euro di bonus per il raggiungimento delle fasi finali della passata edizione di Champions League. Restano invece in sospeso gli 1,6 milioni di euro derivanti dalla vittoria della Coppa Italia 2021/2022 e dalla posizione finale del campionato di Serie A del medesimo anno. Mancano poi i 24 milioni complessivi, dilazionati in tre rate da 8 milioni ciascuna, in riferimento alla stagione 2022/2023.

DigitalBits sprofonda, l’Inter si autotutela

“Il partner non ha ancora presentato il progetto relativo all’integrazione dell’ecosistema digitale di Gruppo, appena rinnovato dal nostro club“, ha poi aggiunto il reparto. “Comprendiamo che la crisi del settore delle criptovalute, peggiorata durante il secondo trimestre dell’anno 2022, ha influito significativamente sulle capacità del cliente di adempiere ai propri obblighi contrattuali“, si legge ancora.

“Ci riserviamo tutte le azioni legali e i rimedi a tutela dei nostri interessi e diritti contrattuali e, nel frattempo, abbiamo rimosso i loghi del partner dal nostro sito web, cartelloni pubblicitari e maglie delle squadre del settore giovanile e femminile, mantenendo, al momento, la presenza dello sponsor sulla maglia della prima squadra”, conclude la nota dell’Inter. Così il club nerazzurro potrebbe valutare la definitiva interruzione del rapporto di lavoro con DigitalBits lasciando a Turkish Airlines nuovo spazio di manovra. La situazione sulla scelta del nuovo sponsor, tuttavia, è ancora in fase di studio da parte degli esperti del settore alle dipendenze di Alessandro Antonello e il resto della dirigenza.