Come Cancelo-Bayern, l’Inter può provare il colpo in casa City

Un altro big dei ‘Citiziens’ dirà addio in prestito. I nerazzurri sono lì in prima fila che osservano. Il calciatore era già stato ad un passo dall’Inter in passato

Il Manchester City era, resta e resterà sempre una delle più grandi squadre europee che questo sport abbia mai avuto. Non a caso, il club presieduto da Khaldun al-Mubarak è vista come una società piena zeppa di assoluti top player che continua, da diversi anni ormai, ad affermarsi sempre più…E non potrebbe essere altrimenti.

Mahrez, De Bruyne, Foden, Haaland e chi più ne ha più ne metta. Restano questi, ad oggi, alcuni dei tanti mostri sacri che il Manchester City possiede. Calciatori che, a onor del vero, hanno permesso a Pep Guardiola di essere ancora al didentro di qualsiasi altra competizione stagionale. Proprio nella giornata di ieri, i ‘Citiziens’ si sono imposti per 0-3 sul Bristol City in Fa Cup passando, di conseguenza, al turno successivo della competizione. Storia del tutto simile anche in Champions League e in Premier: dove è ancora tutto in ballo.

Non ci vuole molto, infatti, per ritornare indietro di qualche settimana quando tutto sembrava ormai fatto e in tanti avevano già dato per scontato il trionfo dell’Arsenal in campionato (cosa che, ora come ora, non è più così tanto certa). I ‘Gunners’ hanno sì una partita in meno rispetto a Rodri e compagni, ma resta comunque il fatto che, quest’oggi, la squadra di Arteta si trova a due soli punti di vantaggio. E’ vero, il tasso tecnico che possiedono Saka e compagni resta abnorme…Ma lo stesso si può dire anche dei loro rivali.

Basti pensare al semplice fatto che anche un neo Campione del Mondo, quale Julian Alvarez, sia solamente un ‘rimpiazzo’ dalle parti di Manchester. Si, davanti a lui c’è comunque un alieno come Haaland, ma questa cosa non lascia comunque sereno il classe ’00 , il quale vorrebbe avere più spazio a propria disposizione e, di conseguenza, provare a cambiare aria in vista della prossima stagione. Occhio perché a farci su un pensierino potrebbe essere l’Inter: ma solo a determinate condizioni, però.

Calciomercato Inter, torna di moda il nome di Alvarez: i nerazzurri ci pensano in caso di non riconferma Lukaku

L’attuale centravanti di riserva del Manchester City, ossia Julian Alvarez, non è propriamente soddisfatto della sua avventura vissuta sino ad oggi in Inghilterra.

Nonostante le 10 reti e i 3 assist messi a referto in quest’annata, al giovane classe ’00 non va giù l’idea di essere considerato una seconda scelta. Ciò lo si evince dal fatto che lo stesso Alvarez avrebbe fatto presente all’intera dirigenza dei ‘Citiziens’ di voler cercare fortuna altrove: col Manchester City che, a quanto pare, si è già detto aperto al prestito (cosa accaduta anche con Cancelo a gennaio, per via di alcune incomprensioni tra lui e Guardiola).

In caso di non rinnovo del prestito di Lukaku quindi – o qualora Lautaro dovesse, malauguratamente, essere ceduto – l’Inter potrebbe anche pensare di farsi avanti percorrendo la via del prestito. Certo, ad oggi, si tratta solo e soltanto di un’idea, ma ciò che potrebbe agevolare il tutto è il suo stipendio da ‘soli’ 3 milioni di euro netti a stagione. I nerazzurri lo conoscono molto bene e lo stimano: al punto che venne offerto alla ‘Beneamata’ stessa, dai propri intermediari, quando ancora militava tra le file del River Plate.