Rabiot a parametro zero: c’è il via libera per l’Inter

Il centrocampista francese è in scadenza e può lasciare la Juve. In caso d’addio, può esserci un assist per Marotta. Occhio ad un’altra operazione a titolo gratuito

Così come accaduto a tanti altri calciatori nel corso degli ultimi anni, vedasi il caso Perisic–Inter, anche Adrien Rabiot potrebbe arrivare a dare il suo addio alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato estiva a parametro zero.

Il francese ha, infatti, un contratto che lo vede legato al fianco della ‘Vecchia Signora’ sino a giugno ed è perciò in scadenza. Nonostante tutto quello che si è detto sul suo conto nelle passate stagioni, Adrien Rabiot ha letteralmente messo a tacere tutti in quest’annata. L’ex Psg ha, non a caso, messo a referto 7 gol e 4 assist complessivi in stagione. Numeri che hanno, insomma, smentito anche i tifosi più critici della Juventus: i quali si augurano, ora come ora, che il classe ’95 arrivi a raggiungere l’intesa per il rinnovo assieme al resto della dirigenza.

A chiederlo a gran voce, su tutti, è proprio Massimiliano Allegri. E’ anche altrettanto vero però, che Rabiot, ad oggi, è già con mezzo piede fuori da Torino. Ad essere sinceri, la sua continuità di rendimento ha, inevitabilmente, attirato anche l’attenzione di diversi club europei. Stando, infatti, a quanto riferito nelle ultime ore da ‘Futbol Total’, il Barcellona è seriamente interessato all’ingaggio a zero di ‘Cavallo Pazzo’ per la prossima estate. Un eventuale scenario di mercato che, qualora dovesse andare in porto, finirebbe per poter agevolare a tutti gli effetti l’Inter.

Calciomercato Inter, l’approdo di Rabiot al Barcellona libererebbe Inigo Martinez a zero per i nerazzurri

Non solo il Barcellona, anche l’Inter starebbe seguendo con la dovuta attenzione la vicenda Inigo Martinez.

Il centrale spagnolo si trova, ad oggi, in forza all’Athletico Bilbao e ha un contratto valido sino al prossimo giugno (che risulta, quindi, in scadenza). Difficilmente rinnoverà assieme a ‘Los Rojiblancos’ ed è per questo che era finito per far gola a diversi club, Barcellona su tutti. Nel caso in cui Rabiot dovesse seriamente approdare al Barça, però, difficilmente i catalani avrebbero a quel punto la giusta liquidità economica per potersi permettere sia l’ingaggio del francese che quello di Inigo Martinez. Proprio in virtù di questo, quindi, l’Inter non avrebbe più alcun ostacolo davanti a sé. C’è Skriniar che saluterà, infatti, a zero a fine stagione e quella di Inigo Martinez è un’idea che potrebbe finire per stuzzicare sul serio anche Marotta e Ausilio.