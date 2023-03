Calciomercato Inter, ‘intreccio’ Lukaku-Vlahovic con la Juve

I due centravanti di Inter e Juventus potrebbero essere tallonati da un centravanti esploso nel campionato de La Liga

Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è stato piuttosto controverso per diversi motivi. Il primo di carattere emozionale. Da ex centravanti, vincitore dello Scudetto nell’ultima stagione di Antonio Conte in panchina, ha sposato il progetto tecnico del Chelsea per poi fare appello all’amore per i suoi tifosi e chiedere ‘perdono’. Il secondo di carattere meramente strategico. La sua presenza avrebbe potuto scombussolare nuovamente i piani di Simone Inzaghi, abituato ad utilizzare la nuova coppia d’attacco Dzeko–Lautaro con crescente costanza e fiducia.

Alla fine, però, Lukaku è riuscito a placare gli animi e a conquistarsi nuovamente l’affetto di quanti avevano adorato le sue gesta un paio di anni fa. Peccato che il suo avvio di stagione sia stato piuttosto spiacevole sotto il profilo fisico. Troppi acciacchi hanno minato la sua stabilità negli schemi di Inzaghi, costretto ad utilizzare ancora il tandem originario in virtù della crescente difficoltà che il campionato italiano imponeva. Anche a seguito della ripresa della condizione, il centravanti belga non ha però convinto con prestazioni sottotono. Pertanto, la dirigenza nerazzurra potrebbe rivalutare l’idea di prolungamento del contratto per rispedirlo al mittente e fiondarsi su altre alternative di mercato. Una tra queste sarebbe ghiotta anche per la Juventus, alle prese con la gestione di un Dusan Vlahovic ‘diverso’ e fragile.

Calciomercato, Inter e Juventus su Unal

Si tratta di Enes Unal, assoluto protagonista nel campionato de La Liga con la maglia del Getafe. Il centravanti turco ha messo a segno 8 reti nelle ricche 23 presenze finora collezionate, oltre ai 3 assist riservati con fantasia ai compagni di squadra.

Prestante fisicamente, di buona corsa e dal piede letale, Unal tesse le avances di numerosi altri club europei desiderosi di poterlo ingaggiare già dal prossimo giugno per il salto di qualità definitivo in Europa. La sua valutazione, però, non è affatto spicciola: si parla di almeno 20 milioni di euro per l’affondo a titolo definitivo. L’Inter potrebbe pensarci, anche a fronte della possibile partenza di Joaquín Correa.