“Demoralizzato”: via dall’Inter se rimane Inzaghi

Soli 285′ in Serie A per lui. Il tecnico piacentino non gli ha mai concesso il giusto spazio. Può salutare in prestito in caso di riconferma del re delle Supercoppe

L’Inter guarda avanti e pensa già al prossimo turno di campionato. Fondamentale per i nerazzurri ritrovare immediatamente la via dei tre punti dopo quanto accaduto nello scorso match contro il Bologna.

Ad aver suonato la carica, infatti, ci ha pensato lo stesso Hakan Calhanoglu una volta intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il turco ha subito ammesso: “Io stesso mi chiedo come sia stato possibile fare più fatica contro le ‘piccole’. Forse ci manca ancora la giusta determinazione, dobbiamo migliorare nelle motivazioni” – parole che certificano ulteriormente, quindi, quella voglia di rivalsa che i nerazzurri hanno. Tanti, tantissimi i temi d’interesse trattati dall’ex Milan, il quale ha avuto tempo e modo di soffermarsi anche sul delicato momento che sta affrontando un suo ‘fratello’ minore.

Calhanoglu rivela: “Asllani? Quando lo vedo giù di morale vado a parlargli. Ha grandissime qualità, stia sereno”

Nel corso di questa lunga ed interessantissima intervista, Hakan Calhanoglu ha parlato anche a proposito di alcuni suoi compagni di squadra. Tra questi vi è anche Kristjan Asllani: centrocampista dell’Inter che è al ribasso nelle gerarchie di Simone Inzaghi.

“Gli parlo spessissimo, a maggior ragione quando lo vedo demoralizzato. Anche noi vivevamo la sua stessa e identica situazione a 20 anni. Si, finivamo un sacco di volte in panchina. Purtroppo è molto difficile emergere in un’Inter del genere, ma si impara molto, lo assicuro. Lui deve stare sereno e pensare solamente a lavorare. Credo che debba crescere a livello di personalità, diventare più tosto e poi vedrà che arriverà il suo tempo. Lo dico perché ha grandissime qualità” – ha detto il turco ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Non ci sono dubbi, Asllani resta sicuramente un giovane prospetto dal futuro assicurato: ma è anche vero però, che per poter crescere ulteriormente ha bisogno di scendere in campo con la giusta continuità. Minuti che potrebbe, eventualmente, mettere ‘in saccoccia’ da qualche altra parte…Ed è proprio da qui che potrebbe prendere vita un ipotetico scenario di mercato.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’ipotesi prestito per Asllani: i dettagli

Soli 285′ totalizzati in questa Serie A per Kristjan Asllani: attuale centrocampista dell’Inter che, complessivamente, ha collezionato 555 minuti totali in estagione.

La volontà da parte dei nerazzurri è chiara: ed è quella di continuare a scommettere sul ragazzo. L’Inter ci crede e punta molto, quindi, su Asllani. Non a caso, se fino ad oggi tiene banco l’ipotesi di scambio Kessie–Brozovic, è proprio perché la ‘Beneamata’ è intenzionata ad investire su Calhanoglu nelle vesti di play-maker: affiancandogli, al tempo stesso, un giovane con grandi ed ampi margini di crescita come l’albanese.

Qualora Inzaghi dovesse essere riconfermato anche nella stagione successiva però, dubitiamo fortemente che al ragazzo convenga restare ed è proprio per questo che potrebbe sorgere fuori l’idea di un prestito annuale da qualche altra parte.