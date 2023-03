Lukaku e un altro big: doppio prestito dal Chelsea

In Inghilterra scrivono che i Blues non vogliano più vedere Lukaku neanche in foto. E che l’Inter potrebbe sfruttare l’occasione, non solo per rinnovare il prestito del belga ma anche per convincere il Chelsea a concludere un doppio incredibile affare

A Londra non c’è più spazio in attacco per Romelu Lukaku. D’altra parte, però, il Chelsea ha bisogno di far cassa, soprattutto per non esporsi all’ira degli altri club che accusano Todd Boehly di non considerare alcun limite imposto dal fair play finanziario.

Non è quindi per nulla sicuro che Big Rom continuerà a vestire la maglia nerazzurra l’anno prossimo. L’Inter, infatti, non è affatto persuasa che l’esborso economico per trattenere il belga sia un business conveniente (quest’anno non lo è stato, almeno finora). E il Chelsea potrebbe usare Lukaku come contropartita in qualche altro suo affare, anche in Serie A.

Il punto è questo: Lukaku, in pratica, dovrebbe conquistarsi le possibilità di una riconferma in nerazzurro attraverso i goal. Quello fatto a Milano contro il Porto è stato importante, ma deve ripetersi, e non solo un paio di volte. Marotta e Ausilio punterebbero in ogni caso a uno sconto rispetto agli 8 milioni (più bonus) versati per il prestito di questa stagione. Ma non è tutto. Sedendosi al tavolo con il Chelsea per discutere il nuovo prestito del belga, l’Inter potrebbe proporre un doppio affare. Piace il trentunenne Kalidou Koulibaly…

Si vocifera che degli intermediari potrebbero presto spingere per un ritorno del senegalese in Italia. Ma per Marotta l’ex Napoli è un profilo interessante solo tecnicamente: dal punto di vista economico sembra fuori portata. Non è poi neanche detto che Koulibaly sia disposto ad allontanarsi dal Chelsea. L’ex Napoli potrebbe infatti voler dimostrare la sua importanza dopo una stagione difficile.

Doppio affare con il Chelsea: l’Inter ci pensa

L’Inter discuterà con il Chelsea per Lukaku, ma non nelle prossime settimane. L’argomento Koulibaly potrebbe anche essere toccato, ciononostante sembra molto difficile che possa concludersi in senso positivo. L’ex Napoli, per i nerazzurri, in questo momento rappresenta un’extrema ratio, ovvero una scelta ultima e obbligata qualora si rivelassero più complicati del previsto gli altri obiettivi, che per ora i dirigenti trattano come priorità. Il nome più caldo è sempre lo stesso: il classe 2020 Tiago Djaló.

Sembra poi che il Chelsea voglia ancora pescare dalle giovanili dell’Inter. Gli scout dei Blues sono interessati a Zanotti e all’attaccante diciottenne Enoch Owusu. E nell’affare Lukaku si potrebbe ragionare anche attraverso opzioni o cessioni totali riguardanti prospetti della Primavera.

Riguardo a Koulibaly, il Chelsea potrebbe proporre all’Inter un prestito con diritto di riscatto. Ma ai nerazzurri spaventa l’ingaggio del senegalese da 10 milioni. Quindi i Blues dovrebbero per forza contribuire nel pagamento dello stipendio del difensore almeno per il 30-40%. La strada appare sotto ogni punto di vista in salita…

Nomi dall’Inghilterra per la difesa

Il nuovo affare col Chelsea più verosimile per l’Inter è quello che porta a Trevoh Chalobah, mediano spesso schierato come difensore centrale. Il ragazzo sierraleonese naturalizzato inglese è una promessa dei Blues, che il club inglese vorrebbe mandare in prestito in una squadra di alto livello. E i nerazzurri sembrano alquanto interessati. Il meno convinto è proprio Trevoh, che vorrebbe accasarsi in una squadra che possa garantirgli una maglia da titolare.

Oltre a Trevoh Chalobah del Chelsea, l’Inter è attenta anche su Victor Lindelof del Manchester United e Thilo Kehrer del West Ham. Per questi ultimo due giocatori, però, bisognerebbe tirar fuori un bel po’ di milioni. Che l’Inter non ha. Per tutti, quindi, si potrebbe parlare solo di prestito, declinato nelle sue varianti note. Prestito con diritto, con obbligo condizionato, eccetera.

Per i nomi a zero, sembra ormai tramontata definitivamente l’ipotesi che porta a l’inglese Smalling della Roma. Il difensore ha fatto capire che vorrebbe rinnovare. Altro svincolato appetibile è Evan Ndicka dell’Eintracht. Ma anche qui l’ingaggio sarebbe pesante. E comunque l’Inter preferirebbe prendere un profilo di prospettiva. Il sogno è Scalvini dell’Atalanta (troppo caro). L’idea più concreta è Djaló.