Lui all’Inter a zero: accordo con ingaggio raddoppiato

E’ tutto fatto. C’è l’intesa definitiva per il rinnovo. Il calciatore è pronto a firmare fino al 2024 e dice così addio all’Inter e al trasferimento gratuito

L’Inter va a caccia del riscatto post Bologna e prova a guardare avanti. Dinanzi a sé, infatti, i nerazzurri troveranno direttamente il Lecce, vera e propria sorpresa di stagione sin qui. La squadra di Marco Baroni si è, non a caso, messa in luce per via degli ottimi risultati ottenuti, ma anche per tutto ciò che si stanno rivelando in fin dei conti i propri interpreti.

Strefezza, Umtiti, Colombo, Hjulmand…Fino ad arrivare alla sorpresa più grande di tutte: ossia quella di Federico Baschirotto che, per squalifica, non potrà prendere parte al prossimo incontro contro i nerazzurri. Ad ogni modo, però, saranno Tuia e l’ex Campione del Mondo, assieme alla Francia, a prendersi la briga di marcare Lautaro e Lukaku (al momento in vantaggio su Dzeko). Il centravanti belga è già andato a segno contro i salentini nel match d’andata e vuole, ora come ora, provare a portare a due – se non di più – il suo score stagionale contro i giallorossi (ricordiamo, inoltre, che l’ex United aveva segnato al suo debutto con Conte e l’Inter proprio contro il Lecce).

Ormai è risaputo, il classe ’93 è da poco rientrato da quel suo duplice infortunio e non ha nient’altro che in mente il desiderio di raggiungere, al più presto, il 100% della propria condizione. Lukaku a parte poi, l’Inter ha avuto – ed ha tutt’ora – altri problemi legati al proprio reparto avanzato. C’è sì il ‘Cigno’ di Sarajevo che oseremmo definire, oramai, un ‘usato sicuro’…Ma resta da tenere in considerazione anche il fatto che l’ex Roma è comunque in forte età avanzata e assieme a lui ci sono anche Correa, continuamente alla prese con diversi infortuni, e l’attuale centravanti di proprietà del Chelsea di quale non si sa ancora con assoluta certezza quale potrebbe essere il proprio futuro.

Proprio in virtù di questo quindi, i nerazzurri erano, e restano, alla ricerca di un altro centravanti. E’ vero, il nome che piace più di tutti, ad oggi, è sicuramente quello di Marcus Thuram (calciatore per cui Marotta e Ausilio attendono ancora e che vorrebbero provare a tesserare a zero). Assieme a lui, poi, era sorto fuori anche il nome di Choupo-Moting: attaccante a cui si dovrà, inevitabilmente, rinunciare.

Calciomercato Inter, tutto fatto per il rinnovo di Choupo Moting col Bayern: i nerazzurri gli dicono addio

Eric Maxim Choupo-Moting ed il Bayern Monaco hanno, una volta per tutte, raggiunto l’intesa definitiva per il rinnovo di contratto del camerunense.

Il classe ’89 era, e resta, in scadenza ma da ciò che ne emerge è pronto a rinnovare assieme ai bavaresi sino al prossimo 2024. Non è da escludere, inoltre, che sia stato offerto negli scorsi scorsi mesi anche all’Inter. Tutto questo, qualora dovesse essere accaduto, lo si deve al fatto che i nerazzurri hanno bisogno di nuovi rinforzi in attacco.

Nonostante questo, però, si era ormai certi del fatto che Choupo-Moting sarebbe rimasto in Germania. E’ stato lui, non a caso, a prendersi la responsabilità di guidare l’attacco del Bayern Monaco dopo l’addio di Robert Lewandowski della scorsa estate. Già 15 reti e 4 assist messi a referto in stagione dall’ex Psg che continuerà a restare, ora, al fianco di Nagelsmann. Ingaggio raddoppiato per lui: che passerà così da 5 a 10 milioni lordi.