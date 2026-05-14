Inter, un italiano dal cognome noto: ecco il nuovo fantasista

Nerazzurri pronti a piazzare un colpo a sorpresa sulla trequarti, ma Chivu dovrà aspettare

Da un lato Cristian Chivu che vorrebbe un attaccante con caratteristiche diverse, che magari possa giocare da trequartista dietro le punte. Dall’altro Beppe Marotta che vuole avere uno zoccolo duro di calciatori italiani nella rosa dell’Inter. Far convergere le due esigenze non è affatto semplice, almeno non nel breve periodo. Ma per il futuro c’è un profilo che potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Con un nome ben noto ad Appiano Gentile.

Si tratta di Mattia Esposito, che però non ha vincoli di parentela con i fratelli Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio. Sebbene non sia ancora maggiorenne (compirà 18 anni il prossimo 10 giugno), ha già collezionato 21 presenze in Serie C con il Sorrento. Per lui anche un gol in Coppa Italia di categoria contro il Crotone. Secondo il sito Positano News, l’Inter proverà a prenderlo nella sessione estiva di calciomercato.

L’idea è quella di aggregarlo inizialmente alla squadra Under 23 di Vecchi e poi col tempo promuoverlo nella formazione di Chivu. Intanto Esposito si è guadagnato la convocazione nella Nazionale Italiana Under 18 e sempre più club lo stanno tenendo d’occhio, tra cui il Napoli di cui è tifoso. Le sue qualità tecniche sono indiscusse: il suo idolo è Messi, ma dice di ispirarsi a Kvaratskhelia.