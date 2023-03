Firma gratis e addio Gosens: operazione da 18 milioni

Il laterale tedesco è dietro a Dimarco nelle gerarchie di Inzaghi. Il suo ritorno in Germania prende sempre più quota. Occhio al clamoroso intreccio di mercato

Ad oggi, del forte e prorompente laterale che abbiamo potuto apprezzare a Bergamo negli scorsi anni se n’è vista solamente l’ombra. Robin Gosens è, infatti, approdato a Milano nel gennaio 2022 dove, da quel momento in poi, è sceso in campo col contagocce.

Ad essersi messi di mezzo nella scorsa annata, sono stati quei due infortuni che ne hanno, poi, alterato la sua continuità di rendimento nei mesi successivi. Gosens si è, non a caso, dovuto arrendere difronte a quei due stop forzati che l’hanno costretto, da lì in poi, ad alzare bandiera bianca (dove vi ricordiamo che in quei tempi vi era un certo Perisic in formato super, passato poi al Tottenham in estate a zero). Quest’anno, invece, l’ex Atalanta sembrerebbe aver trovato, quantomeno, un po’ più di spazio all’interno della rosa nerazzurra.

Nonostante sia chiuso a tutti gli effetti da Dimarco, Simone Inzaghi – a differenza della passata stagione – gli sta concedendo, perlomeno, di mettere piede in campo negli ultimi 20′ abbondanti di gara. Minuti che, ad essere sinceri, gli hanno permesso di totalizzare 1016′ complessivi in stagione a cui si aggiungono anche 2 reti. Al tempo stesso, poi, è anche vero che i nerazzurri lo hanno rilevato un solo anno fa dalla ‘Dea’ per circa 25 milioni di euro (fin troppi per una riserva).

Sia chiaro, Gosens resta comunque un giocatore di assoluta affidabilità – se in ottime condizioni dal punto di vista fisico – al che vanta diverse pretendenti in Bundesliga. A onor del vero, infatti, il laterale tedesco non ha mai fatto mistero sul fatto di voler tornare un giorno nella propria terra…Cosa che, eventualmente, potrebbe accadere prima di quanto ci si possa immaginare. Occhio perché a pensarci potrebbe essere il Borussia Dortmund.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Gosens per il Borussia: può essere lui l’erede di Guerreiro

Per via del fatto che il Borussia Dortmund dirà addio a zero a Raphael Guerreiro nella prossima estate, con l’ipotesi Atletico Madrid che ad oggi resta la destinazione più probabile, i gialloneri starebbero già pensando al suo potenziale sostituto.

E’ vero, le ‘Vespe’ restano forte su Ramy Bensebaini, anche lui in scadenza col Borussia M’Gladbach, ma ai gialloneri potrebbe venir offerto anche Robin Gosens qualora le cose non dovessero cambiare dalle parti di Appiano. L’esterno tedesco non figura, infatti, nell’undici titolare di Inzaghi per via delle prestazioni offerte nell’arco degli ultimi mesi da Federico Dimarco e potrebbe, per questo, essere proposto, tramite i suoi agenti, a qualche altra squadra. Perché diciamo questo? Se non altro per il fatto che all’Inter nessuno è incedibile…Però, è anche vero che per cederlo occorrerebbero, come minimo, 15-18 milioni di euro per non far registrare alcuna minusvalenza da parte dei nerazzurri.