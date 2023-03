Giappone, Germania e Inter: un mix col destino già segnato

Anche in Bundesliga non mancano interessanti calciatori in scadenza di contratto. Uno di questi, accostato anche all’Inter, dovrebbe però finire altrove

Pescando dal folto listone di calciatori in scadenza contrattuale non mancano nomi che potrebbero stuzzicare anche i maggiori club italiani. Tra questi anche un trequartista giapponese che milita in Bundesliga e che presto cambierà squadra.

Il riferimento è a Daichi Kamada, nazionale nipponico classe 1996 che ha partecipato anche agli ultimi Mondiali in Qatar e che da tempo è una star dell’Eintracht Francoforte. I tedeschi li abbiamo anche visti all’opera nell’andata della sfida di Champions contro il Napoli, che ha saputo prendere le misure a Kamada e soci vincendo con un secco 0-2 in trasferta. Numericamente l’annata del fantasista giapponese, che da tempo è in Germania, lì dove ha fatto registrare il suo exploit, è a dir poco stupefacente con la bellezza di 13 gol e 5 assist contando tutte le competizioni a cui ha partecipato con la squadra di Francoforte. Il 26enne di Ehime è quindi in scadenza di contratto e non rinnoverà il proprio rapporto con il club teutonico, motivo per cui visto il talento è un calciatore altamente appetibile.

Calciomercato Inter, Kamada proposto ma il destino sembra segnato: futuro ancora tedesco

Nove gol totali anche nella passata stagione, risultando tra i più decisivi per la vittoria dell’Europa League dell’Eintracht, Kamada attrae per le sue indubbie qualità tecniche abbinate a rapidità di gambe e soprattutto di pensierio.

Il giapponese potrebbe essere stato offerto anche all’Inter, come grande occasione a zero, ma in Germania , e non solo lo danno ormai accordatosi col Borussia Dortmund anche se nei giorni scorsi il direttore sportivo dei gialloneri Sebastian Kehl, alla ‘ZDF’ ha ammesso: “Kamada è un giocatore interessante. Già concordato il contratto? Sono solo voci. In passato abbiamo già avuto un giocatore giapponese, Shinji Kagawa, e i risultati furono ottimi”.

Smentite di un accordo già trovato ma neanche troppo convinte per il ds del BVB che potrebbe quindi accogliere un nuovo trequartista nipponico proprio dopo l’avventura di Kagawa, che nella Rurh divenne grande prima di approdare al Manchester United. Il futuro di Daichi Kamada sempre quindi destinato a svilupparsi in Bundesliga a meno di clamorose sorprese inaspettate delle prossime settimane. Intanto il lavoro con l’Eintracht non è finito, perchè la compagine di Francoforte è ancora momentaneamente in Champions, mentre in campionato dovrà lottare per strappare un posto tra le prime quattro, al netto di concorrenza e difficoltà.