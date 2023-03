Lo scambio alla pari che coinvolge Lukaku: sacrificio a centrocampo

Brozovic e Lukaku potrebbero anche incrociare i rispettivi destini in sede di calciomercato, al di là dell’attuale e contemporanea esperienza all’Inter

La stagione del Chelsea è stata fin qui un autentico disastro e non sono bastati i fior fior di milioni spesi tra la scorsa estate e questo inverno per portare la compagine londinese a lottare per le posizioni di testa.

I ‘Blues’ navigano a metà classifica ed a distanza siderale da una lotta al titolo che in via teorica li avrebbe dovuti anche coinvolgere. Ora invece la squadra di Potter, inizialmente di Tuchel prima dell’esonero, potrebbe anche non approdare non solo in Champions ma addirittura a nessun piazzamento europeo. Un vero e proprio disastro sportivo considerando le centinaia di milioni di euro spesi per provare a rinforzare una squadra che appare mal costruita ed anche mal gestita, sempre più sfiduciata e sconclusionata col passare delle settimane. Lo scorso anno, quando in panchina c’era ancora Tuchel al Chelsea c’era anche Romelu Lukaku, che proprio non riuscì a trovare feeling con l’ambiente e con il tecnico tedesco. In estate è stato quindi spedito in prestito all’Inter dove le cose, a causa dei tanti problemi, non stanno andando meglio.

Calciomercato Inter, anche il Chelsea può pensare a Brozovic: affare con Lukaku?

A fine anno Lukaku dovrebbe quindi fare rientro al Chelsea per poi aprire un nuovo scenario, considerando che vorrebbe restare all’Inter. Intanto con i ‘Blues’ potrebbe non esserci in ballo solo il nome del centravanti belga.

Dall’Inghilterra rimbalza anche un possibile interesse del Chelsea per Marcelo Brozovic, centrocampista croato ancora a caccia della forma migliore dopo i problemi fisici avuti quest’anno. Da pilastro a possibile sacrificio il passo rischia di essere breve per il numero 77 che dovrà provare a tornare centrale e determinante come lo scorso anno. In estate però i londinesi, che non hanno di certo paura di investire visti i recenti trascorsi, potrebbero provarci.

Non è da escludere, che approfittando dei canali già aperti, il Chelsea possa provare ad offrire uno scambio con lo stesso Romelu Lukaku, già in prestito nella Milano nerazzurra e voglioso di restare per ripagare la fiducia. Intanto Inzaghi dovrà prima di tutto ritrovare la miglior versione di entrambi, sia di Brozovic che del belga. Il croato è stato sostituito da Calhanoglu ma servirà ancora alla causa, mentre Big Rom sembra in leggera ripresa anche fisica, ma da lui ci si aspettava di più.