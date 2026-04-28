Blitz Juventus e addio Inter: affare in chiusura per 40 milioni

Comolli sarebbe vicinissimo a piazzare il primo colpo del mercato estivo, mentre Marotta aspetta di incassare

Dopo i nove scudetti di fila, per il sesto anno consecutivo la Juventus non si laureerà campione d’Italia. Un trend negativo che il club di Torino vuole invertire già dalla prossima stagione. Per questo hanno deciso di confermare Luciano Spalletti in panchina, ma non basta: servirà una campagna acquisti importante nella prossima sessione di calciomercato. La Vecchia Signora ha bisogno di ritocchi in tutti i reparti per colmare il gap con l’Inter.

Il primo tassello che Damien Comolli potrebbe mettere riguarda indirettamente proprio i nerazzurri ed un obiettivo seguito da tempo: Joel Ordonez. Il difensore centrale mancino classe 2004 da tempo è sul taccuino di Beppe Marotta, ma le alte richieste del Club Brugge per il gioiello ecuadoriano fanno sì che un assalto possa essere fatto solo dopo aver incassato. Tradotto: Ordonez all’Inter è legato alla cessione di Bastoni.

Una situazione di stallo della quale, secondo quanto rivelato da ESPN, avrebbe approfittato la Juve. I bianconeri avrebbero trovato una bozza di accordo sia con il calciatore che con il club belga sulla base di 40 milioni di euro, bonus compresi. Oltre oceano danno l’affare praticamente fatto, con Comolli che vuole chiudere prima dei Mondiali onde evitare che il prezzo salga ulteriormente.