Calciomercato Inter, derby col Milan per il ‘nuovo’ Koulibaly

Il centrale difensivo stupisce e accresce la propria attrattiva sul piano europeo, Inter e Milan pronte alla contesa la prossima estate

La sconfitta rimediata sul campo del Bologna impone all’Inter di riavvolgere il nastro e ripartire con grande convinzione, per non perdere terreno in campionato sulle altre inseguitrici del Napoli e dare il colpo di grazia al Porto nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League.

Intanto resta pendente la delicata situazione in difesa, con Milan Skriniar ormai promesso al Paris Saint-Germain la prossima estate a mezzo di un pre-accordo raggiunto proprio nel corso della passata sessione invernale di mercato. La speranza di Giuseppe Marotta è quella di poter blindare Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij, mentre vorrebbe assicurarsi le prestazioni di Francesco Acerbi anche per il prossimo anno. Resta invece da capire chi potrebbe prendere il posto del centrale slovacco, con tanti nomi in lista a stuzzicare l’interesse generale della dirigenza nerazzurra. Sebbene i profili a parametro zero siano quelli più appetibili da un punto di vista meramente economico, Simone Inzaghi vorrebbe con sé almeno un elemento di prospettiva da far maturare a dovere. E perché non partire da chi ha già spianato la propria strada verso un roseo futuro.

Calciomercato, Nianzou tra Inter e Milan: sorride il Siviglia

È il caso di Tanguy Nianzou, giovanissimo centrale francese cresciuto proprio tra le file del PSG e oggi in forze al Siviglia. Il calciatore ha stregato tutti in Spagna, dimostrando grande agonismo e anche un piglio da impostatore. Per molti si tratta di una sorta di reincarnazione di Kalidou Koulibaly: il destino è adesso nelle sue mani e potrebbe seguire le orme dell’ex gigante del Napoli in Serie A, sposando il progetto dell’Inter che lo segue con profondo interesse.

Da valutare anche la posizione di Paolo Maldini, per il suo Milan. Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it‘, i rossoneri hanno intenzione di ritoccare il pacchetto arretrato la prossima estate puntando anch’essi su profili giovani e tagliando fuori chi non merita un posto sulla panchina di Stefano Pioli. L’ennesimo derby di mercato potrebbe presto accendersi e il Siviglia ne vorrebbe approfittare, generando una plusvalenza extra rispetto ai 16 milioni di euro sborsati in favore del Bayern Monaco vecchio detentore del suo cartellino.